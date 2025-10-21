"Birmingham signifiait tout pour mon père" : Kelly Osbourne rend hommage à son père Ozzy

Kelly Osbourne a accepté un prix posthume au nom de son père, Ozzy Osbourne, lors des Birmingham Awards.Un moment chargé d’émotion pour la famille du légendaire chanteur de Black Sabbath, disparu en juillet 2025.

Vendredi 17 octobre, la fille du Prince des Ténèbres a reçu le Lifetime Achievement Award, saluant la carrière exceptionnelle de son père. Sur Instagram, elle a partagé sa gratitude et rappelé l’importance de Birmingham : "Je sais que mon père nous regardait du ciel avec fierté, car être un Brummy signifiait plus que tout pour lui. Il aimait la ville et ses habitants. Cet honneur aurait été immense pour lui. Du fond du cœur, merci. #birminghamforever". Cet hommage posthume a touché les fans et rockeurs du monde entier et rappelle combien Ozzy Osbourne était fier de ses racines et de l’impact de sa musique sur plusieurs générations.

Cette distinction survient seulement trois mois après le décès d’Ozzy Osbourne, à l’âge de 76 ans, et 17 jours seulement après son dernier concert historique avec Black Sabbath dans cette même ville de Birmingham. Jack Osbourne, son fils, a décrit cette soirée comme une "veillée funèbre vivante", où la famille a pu dire au revoir à la légende malgré ses problèmes de santé et la maladie de Parkinson dont il était atteint. Kelly et Jack ont partagé leurs émotions dans les coulisses, évoquant le courage et la lucidité de leur père lors de ses derniers instants sur scène. Cet hommage posthume souligne également l’héritage durable d’Ozzy, pionnier du metal, dont la musique continue de marquer les générations et de réunir les fans autour de sa légende.