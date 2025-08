Ozzy Osbourne : Découvrez les rockstars présentes à ses funérailles !

Un moment de deuil pour le monde du rock !

Le 30 juillet 2025, le monde du rock a perdu l’un de ses piliers les plus iconiques : Ozzy Osbourne, le légendaire leader de Black Sabbath, s’est éteint, laissant derrière lui un héritage colossal. C’est dans l’intimité de son domicile du Buckinghamshire, en Angleterre, que se sont tenues ses funérailles, en présence d’environ 110 personnes : sa famille, ses proches, mais aussi des compagnons de route qui ont partagé avec lui les heures les plus sombres et les plus brillantes du heavy metal.

Avant la cérémonie, le cortège funèbre a traversé Birmingham, la ville natale du Prince des Ténèbres, dans un ultime retour aux sources. Les fans du monde entier ont pu suivre ce moment fort en direct ou en streaming. Un arrêt symbolique a eu lieu au célèbre « Black Sabbath Bench », où la famille a déposé des fleurs en hommage, dans un silence empreint d’émotion. Ce moment restera gravé à jamais dans le cœur de ceux qui l’ont vécu.

De nombreuses rockstars et figures majeures du metal étaient présentes pour lui dire adieu. Parmi elles, les membres historiques de Black Sabbath : Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward. Le fidèle Zakk Wylde, guitariste attitré d’Ozzy, était là, tout comme James Hetfield et Robert Trujillo de Metallica, Corey Taylor et Sid Wilson de Slipknot, mais aussi Marilyn Manson, Rob Zombie, Elton John et Yungblud. Une assemblée à la hauteur de la légende.

Sous un grand chapiteau, une scène avait été dressée pour célébrer l’homme derrière le mythe. Les témoignages se sont succédé, mêlant larmes et éclats de rires. « Il y a eu des larmes, mais aussi des rires », a confié un ami de la famille. Sur les réseaux sociaux, Marilyn Manson a rendu un hommage poignant :

« Merci, Ozzy, de m'avoir laissé entrer dans ta vie. Ton amour et ton inspiration m'accompagneront toujours. »

Selon ses dernières volontés, Ozzy Osbourne a été enterré au bord d’un lac sur sa propriété, un lieu paisible à l’image de l’homme qu’il était loin des projecteurs. Sur sa tombe, une couronne porte fièrement l’inscription : « Ozzy Fucking Osbourne », accompagnée d’une composition florale simplement marquée « Ozzy ».

Un adieu intime pour un homme au rayonnement planétaire. Une légende du rock s’est éteinte, mais son esprit rebelle, son voix unique et sa folie créative continueront de résonner dans les amplis et les cœurs pour l’éternité.