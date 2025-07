Led Zeppelin : Le jour où le groupe a perdu 200 000 dollars !

Une histoire de vol ...

Le 29 juillet 1973, en pleine apogée de leur gloire, Led Zeppelin se fait voler plus de 200 000 dollars en liquide dans le coffre-fort de l'hôtel Drake à New York. Une disparition aussi mystérieuse que légendaire, survenue pendant que le groupe donnait le dernier de ses trois concerts mythiques au Madison Square Garden. Des images de ce concert apparaîtront plus tard dans leur film culte de 1976, The Song Remains the Same.

Ce concert marquait aussi la fin de leur tournée américaine, entamée le 4 mai 1973, au cours de laquelle Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham ont sillonné plus de 30 villes dans 20 États, récoltant au passage plus de 4 millions de dollars de recettes. Une tournée gigantesque qui bat même les records d'affluence jusqu’alors détenus par les Beatles.

Mais au sommet de leur succès, la mésaventure frappe : dans la nuit du 29 juillet, une somme colossale — plus de 200 000 dollars en cash — s'évapore du coffre-fort privé du groupe au très chic hôtel Drake. Selon Richard Cole, le manager de tournée du groupe (aussi réputé que l'intimidant Peter Grant, le manager principal souvent surnommé « le cinquième membre » du groupe), l’argent avait été soigneusement compté et placé dans une boîte vers 1 h du matin. Mais lorsque l’équipe retourne au coffre vers 19 h 30, tout a disparu.

Ce vol reste encore aujourd’hui l’un des plus inexpliqués de l’histoire du rock. Aucune effraction n’a été détectée. Ni la police, ni la sécurité de l'hôtel n’ont pu identifier de suspect. L'enquête piétine rapidement, d'autant que l’origine de cette somme en liquide était assez floue. Richard Cole expliqua à l’époque que l'argent provenait directement de la tournée et servait à couvrir les innombrables dépenses du groupe et de son entourage.

Un détail intrigant vient clore ce mystère : le voleur a laissé derrière lui cinq passeports appartenant au groupe, comme un geste presque « courtois », permettant aux membres de Led Zeppelin de regagner l’Angleterre sans encombre.

Plutôt que d’étouffer l’affaire, le groupe a choisi d’en garder une trace dans l’histoire : un extrait télévisé de l'époque, relatant le vol, a été inclus dans le film The Song Remains the Same. Un clin d'œil rock’n’roll à un vol digne d’un scénario de cinéma.