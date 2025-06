Led Zeppelin : des vidéos de leur concert mythique au Japon retrouvées !

40 minutes du concert ont été mises en ligne par des passionnés.

Les rockeurs ont de la chance : ils ont la fanbase la plus dévouée au monde. Une fanbase bien souvent composée de connaisseurs, qui connaissent les dates charnières de leurs carrières, et même bien souvent les concerts mythiques qui ont marqué l'histoire de leurs artistes préférés. C'est ainsi que, ces dernières années, on retrouve régulièrement des images d'archives mises en ligne par des fans, avec des concerts de groupes mythiques. Cette semaine, c'est Led Zeppelin qui est mis à l'honneur, avec une vidéo de leur premier concert au Japon en 1971.

Un concert qui a eu lieu le 23 septembre 1971, à Tokyo, dans la salle Nippon Budokan. Il s'agissait donc de la première date japonaise de Led Zeppelin, et ce sont deux fans japonais qui, à l'époque, ont capturé les images du concert. Des images qu'ils ont choisi de mettre en ligne hier, après les avoir envoyées aux USA pour qu'elles soient retravaillées au niveau de la couleur et de la qualité d'image.

Au total, ce sont donc 40 minutes du concert de Led Zeppelin qui se retrouvent en ligne sur Youtube, tout ça grâce à deux fans japonais du groupe, qui ne s'imaginaient probablement pas qu'ils auraient autant d'importance pour les autres fans dans le monde lorsqu'ils ont sorti leur camescope en 1971. Dans les deux vidéos, on peut notamment entendre des morceaux comme "Immigrant Song", "Heartbreaker", "Since I'Ve Been Loving You", "Dazed and confused", "Celebration Day" et bien d'autres morceaux classiques du groupe.

On remercie évidemment les deux fans pour ces images précieuses !