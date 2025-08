Foo Fighters a trouvé son nouveau batteur !

Et Josh Freese, l'ancien batteur a trouvé un nouveau groupe !

Les Foo Fighters auraient enfin mis fin à des semaines de rumeurs et de spéculations : selon The Hollywood Reporter, Ilan Rubin, ancien membre de Nine Inch Nails, est pressenti pour devenir le nouveau batteur du groupe emmené par Dave Grohl.

Ni Rubin ni les Foo Fighters n'ont encore confirmé l'information officiellement, mais plusieurs sources anonymes affirment que l’accord est déjà scellé.

Cette décision survient après le départ soudain de Josh Freese en mai dernier. Freese, qui avait rejoint le groupe en 2023 pour combler le vide laissé par le décès tragique de Taylor Hawkins en mars 2022, a exprimé sa stupeur face à cette mise à l’écart. Il s’est dit « choqué » et « déçu » par le choix du groupe de « prendre une direction différente », sans que des raisons claires soient avancées.

Durant les dernières semaines, plusieurs noms avaient circulé pour prendre la relève derrière les fûts. Parmi eux, Shane Hawkins, le fils de Taylor, très apprécié du public, et Matt Cameron, batteur emblématique de Soundgarden et Pearl Jam. Pourtant, c’est Ilan Rubin, connu pour sa polyvalence et ses collaborations avec Paramore, Danny Elfman, ou encore Angels & Airwaves, qui semble avoir remporté les faveurs de Grohl et sa bande.

Pendant ce temps, le jeu de chaises musicales se poursuit : Nine Inch Nails a officialisé le départ de Rubin en publiant une photo de Josh Freese sur les réseaux sociaux, accompagnée de la légende « Let’s fucking GO », suggérant avec force son retour au sein du groupe industriel dirigé par Trent Reznor.

Un retour plein d’émotion pour Freese, qui avait déjà officié chez Nine Inch Nails de 2005 à 2008, avant d’être remplacé – ironie du sort – par Ilan Rubin lui-même.

Il a déclaré :

« Quitter Nine Inch Nails en 2008 a été l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. J'avais besoin d'être proche de ma famille. Mais chaque soir, après les concerts avec eux, je savais que j'avais vécu quelque chose d'incroyable. Être de retour aujourd'hui avec Trent et son équipe est quelque chose qui me réjouit profondément. »

Un échange de batteurs qui ravive les liens complexes entre les plus grands groupes de la scène rock alternative américaine. Si l'information se confirme, Foo Fighters s'apprêterait à débuter un nouveau chapitre avec un batteur aussi solide que créatif. Quant à Josh Freese, il semble avoir trouvé un nouveau foyer... dans ses anciennes fondations.