Foo Fighters : Avec plein d'humour, Josh Fresse explique les 10 raisons possibles de son éviction

Il vaut mieux en rire qu'en pleurer comme on dit !

Ce week-end, un véritable coup de tonnerre a frappé le monde du rock ! Alors que les Foo Fighters s’apprêtent à faire leur grand retour sur scène en octobre à l’occasion du Grand Prix de Singapour, Dave Grohl et sa bande viennent tout juste d’annoncer trois dates supplémentaires en Asie : Jakarta, Tokyo et Osaka ! Une nouvelle qui a de quoi ravir les fans, restés sur leur faim après une série de concerts annulés fin 2024, notamment suite à la révélation fracassante : le frontman du groupe a découvert qu’il était papa d’un fils "hors mariage".

Mais voilà, à la surprise générale, un membre emblématique ne fera pas partie de la tournée : Josh Freese, batteur du groupe depuis 2023, a été évincé sans motif officiel. Une décision brutale qui a provoqué un véritable choc dans la fanbase, tant l’ancien remplaçant de Taylor Hawkins avait su trouver sa place derrière les fûts avec brio.

Loin de se laisser abattre, Josh Freese a décidé de réagir avec ce qui le caractérise le mieux : l’humour. Sur son compte Instagram, le musicien a publié une liste hilarante des "10 raisons possibles" pour lesquelles il aurait été viré par le groupe. Une façon élégante et drôle de dédramatiser la situation, tout en envoyant quelques piques bien senties.

Parmi ses hypothèses les plus absurdes (et donc les plus drôles), on retrouve :

Avoir sifflé "My Hero" pendant une semaine entière en tournée

Ne connaître qu’une seule chanson de Fugazi

Avoir une "précision métronomique jugée sans âme"

Exiger un "bain sonore de 20 minutes à la cloche à vache" avant chaque répétition

Ne jamais avoir essayé de se laisser pousser la barbe

Une chose est sûre, Josh Freese préfère rire que pleurer, et ça fait du bien. Dans son message, il ne montre aucune rancune envers les Foo Fighters, évoquant au contraire les bons moments passés avec eux. Une attitude classe, fidèle à l’image d’un musicien respecté et apprécié dans le milieu.

On ne doute pas une seconde que Josh Freese rebondira très vite. Avec son CV long comme un solo de batterie, on peut s’attendre à le retrouver bientôt dans un nouveau projet explosif. D’ici là, les fans n’oublieront pas le batteur au groove impeccable, qui aura su faire honneur à l’héritage de Taylor Hawkins avec talent et humilité.