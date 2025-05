Foo Fighters sera officiellement de retour au grand prix de F1 à Singapour !

C'est la première date du groupe depuis août 2024 !

C’est officiel : les Foo Fighters reprennent les armes et remonteront sur scène pour un concert événement au Grand Prix de Formule 1 de Singapour, le 4 octobre 2025. Un retour attendu comme le messie, après plus d’un an d’absence live. Leur dernière date remontait à août 2024, et celle de Singapour est – pour l’instant – la seule date confirmée pour 2025.

Et pas dans n’importe quel cadre : le groupe de Dave Grohl sera la tête d’affiche du samedi, au cœur d’un week-end qui sent bon l’huile moteur, les riffs saturés et les shows XXL. G-Dragon lancera les hostilités la veille, et Elton John (oui, encore lui) refermera le festival dimanche 5 octobre, malgré ses adieux à rallonge.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe dans la fanbase. Sur Instagram, les Foo ont balancé un message aussi sobre qu’efficace :

« Singapour, à bientôt ! »

De quoi mettre le feu aux poudres pour ce qui s’annonce déjà comme l’un des shows rock les plus attendus de l’année.

Ce sera aussi la première véritable réapparition publique du groupe depuis la polémique qui a secoué Dave Grohl en septembre dernier, lorsqu’il a reconnu avoir eu une fille hors mariage. Un épisode perso qui n’a visiblement pas entamé sa soif de scène… et tant mieux.

Petite précision importante pour les puristes : Grohl avait déjà fait une apparition furtive à Coachella 2025, à Los Angeles, dans un featuring surprise qui avait mis tout le monde d’accord. Mais là, c’est le vrai come-back, le premier set complet, les amplis qui crachent, les batteries qui cognent, et les hurlements qu’on connaît bien.

Pour l’instant, aucune autre date de tournée n’a filtré. Singapour pourrait donc bien être le seul endroit sur Terre où choper les Foo Fighters en live cette année. Et quand on connaît leurs prestations sous adrénaline, on sait que ça va envoyer fort. Très fort.