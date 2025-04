Foo Fighters : Dave Grohl est de retour sur scène et met le feu !

Après 8 mois sans jouer on peut parler d'un retour en fanfare !

On attendait son retour avec impatience, et c’était tout simplement grandiose ! Après plusieurs mois de silence, Dave Grohl a enfin repris le chemin de la scène, à la plus grande joie des fans des Foo Fighters.

Si le leader du groupe s’était fait discret musicalement, il n’était pas totalement absent du paysage médiatique. Celui qui fut l’ancien batteur de Nirvana a récemment attiré l’attention ailleurs : il a notamment participé à une collaboration originale dans le film "Minecraft" aux côtés de Jack Paul, en signant un morceau inédit pour la bande-son.

Mais ce n’est pas tout. Le rockeur s’est aussi dévoilé dans un autre registre avec "The Storyteller", une autobiographie sincère et touchante dans laquelle Dave Grohl revient sur sa carrière dans la musique, ses amitiés, ses moments de doute et ses bonheurs personnels. Il y confie notamment la naissance de sa fille, née hors mariage, un événement intime qui a provoqué un arrêt brutal des concerts du groupe ces derniers mois.

Mais cette fois, c’est bien d’un retour musical dont il est question. Et quel retour ! Huit mois après sa dernière apparition sur scène, Dave Grohl a créé la surprise en surgissant lors du prestigieux festival de Coachella. À la grande surprise du public, il a rejoint Gustavo Dudamel et le Philharmonique de Los Angeles pour un moment magique. Ensemble, ils ont livré une prestation unique, mêlant rock et musique orchestrale.

Devant une foule en délire, Dave Grohl a interprété deux morceaux emblématiques des Foo Fighters : "Everlong" et "The Sky is a Neighborhood". Une performance exceptionnelle qui a ravivé la flamme chez les fans et donné un avant-goût de ce qu’on espère être une véritable tournée de retour.

Une chose est sûre : le feu sacré du rock brûle toujours chez Dave Grohl, et on n’a qu’une seule hâte… que les Foo Fighters reprennent enfin la route des concerts, là où tout s’était arrêté.