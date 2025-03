Dave Grohl et Jack Black à nouveau réunis pour le film "Minecraft"

A l'occasion de la sortie prochaine de "Minecraft, le film", Jack Black a retrouvé Dave Grohl, pour le morceau "I Feel Alive".

Ceux qui aiment le rock et le cinéma ont forcément vu au moins une fois le film "Tenacious D : The Pick Of Destiny", dans lequel on retrouvait deux figures importantes de la scène rock de ces 30 dernières années. Le remuant et insaisissable Jack Black, dans le rôle principal mais aussi Dave Grohl, qui incarne Satan, et qui est aussi accessoirement leader des Foo Fighters. Un duo qui avait été très apprécié pour leur complicité et leur humour, ainsi que leur talent à la guitare et au micro, et qu'on retrouve aujourd'hui à l'occasion de l'arrivée prochaine de "Minecraft, le film" !

En effet, les deux artistes ont à nouveau uni leur force pour créer un morceau, "I Feel Alive", qui fait partie de la bande originale du film à venir. C'est même le premier extrait de la BO à être dévoilé, avant la sortie officielle du film, le 4 avril prochain. Un morceau sur lequel on retrouve également Troy Van Leeuwen (guitariste des Queens of the Stone Age) et Danielle Brooks aux chœurs, elle qui apparaît également dans le film en tant que Dawn.

Tous ces grands noms réunis pour un morceau qui nous renvoie immédiatement dans les années 70/80, avec de grands riffs de guitare à la "Highway to Hell" (toutes proportions gardées évidemment), des envolées vocales au micro, très efficaces, et une chanson globalement très énergique. On espère que le reste de la BO sera dans la même ambiance, car pour l'instant, on est sur un sans faute, il y a même des paroles qui font directement référence à l'univers du jeu vidéo "Minecraft", dont le film s'inspire.