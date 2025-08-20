Liam Gallagher a l'interdiction formelle de balancer des maracas lors des concerts d'Oasis !

Une tradition, qui a fait bien plus de mal que de bien parmi les fans...

On pourrait croire à une blague, et pourtant. D'ailleurs, peut-être que c'est la première fois que vous entendez parler des maracas de Liam Gallagher, alors qu'il s'agit d'une vraie tradition pour les fans. Depuis la reformation d'Oasis, le célèbre chanteur avait pris pour habitude à chaque concert de balancer ses maracas et son tambourin dans le public. Malheureusement, cette pratique a déclenché des bagarres parmi la foule : tout le monde voulait essayer de récupérer lesdits instruments, ce qui a conduit à de nombreuses blessures.

Lors de son passage à Édimbourg le 8 août dernier, Liam Gallagher a annoncé la mauvaise nouvelle : il ne lancera plus son tambourin ni ses maracas dans le public. Une information qui a aussitôt fait réagir la foule, qui n'a pas manqué de huer le principal intéressé. Loin de se laisser impressionner, et fidèle à son caractère impétueux, le chanteur a évidemment réagi avec véhémence :

"Je ne peux pas lancer mon tambourin ni mes maracas ce soir, on m’a demandé de ne pas le faire. Je ne suis pas radin ou quoi que ce soit, a expliqué le chanteur à la foule à Édimbourg. On vient de me dire de ne plus faire ce genre de conneries parce que vous ne savez pas vous tenir." - Liam Gallagher

Selon le média Metro UK, lors d'un concert du groupe au stade de Wembley en Angleterre, une femme de 42 ans a réussi à récupérer les maracas. Mais c'était sans compter sur deux hommes, qui s'en sont pris physiquement à elle en lui arrachant violemment l'objet des mains. Remontée, cette dernière a pris soin de contacter la presse anglaise en envoyant des photos de ses blessures, dénonçant cette "horrible expérience".

Mais au delà de la violence et des mouvements de foule, c'est surtout les business de revente au marché noir qui rendent fous : les maracas et les tambourins des précédents concerts se sont venus à des prix défiants toute concurrence. Dommage pour les fans qui attendent la suite de cette tournée avec impatience.