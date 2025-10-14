Red Hot Chili Peppers : Un nouvel album est en route !

Et c'est Anthony Kiedis qui le dit !

Lors d’une récente interview radio, Anthony Kiedis a enfin confirmé ce que les fans spéculaient depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux : les Red Hot Chili Peppers travaillent sur un nouvel album. Une annonce qui ravit la communauté rock, encore marquée par les deux derniers opus du groupe, Unlimited Love et Return of the Dream Canteen, sortis en 2022.

« Les choses avancent plus vite que prévu », a déclaré Anthony Kiedis. « On ne devrait pas penser à de nouveaux morceaux en se basant sur ce que disent nos managers, nos avocats et nos comptables. Mais de temps en temps, on se fiche de ce qu’on est censé faire, on entend de la musique dans sa tête et on appelle ses amis. »

Une phrase à l’image du chanteur : instinctive, libre et passionnée. Et si le frontman évoque la spontanéité du processus créatif, il insiste surtout sur l’alchimie musicale immédiate entre Flea et John Frusciante, redevenue la pierre angulaire du son des Red Hot Chili Peppers.

Depuis le retour du légendaire guitariste, le groupe semble vivre une renaissance artistique. Kiedis confie d’ailleurs :

« La flamme de John s’est allumée plus tôt que prévu. Les sables mouvants se forment. »

Une référence subtile à “Wet Sands”, l’un des morceaux les plus bouleversants de Stadium Arcadium (2006), comme un clin d’œil à leur âge d’or.

De son côté, Flea a également confirmé que le groupe s’était remis à écrire après la fin de leur tournée mondiale, entamée à Séville en 2022 et conclue à l’été 2024.

« Ces dernières années, nous avons réalisé deux albums et une tournée mondiale dans les stades », explique le bassiste. « De retour à la maison, j’ai recommencé à jouer de la trompette et je me suis concentré sur un album de jazz que j’ai hâte de sortir. Mais nous avons aussi commencé à écrire de nouvelles chansons avec le groupe. »

Entre énergie brute, complicité retrouvée et envie de repousser les limites, les Red Hot Chili Peppers semblent une fois de plus prêts à surprendre. Et si l’on en croit les mots de Kiedis et Flea, ce nouvel album pourrait bien s’annoncer comme un retour aux sources… tout en explorant de nouveaux territoires sonores.