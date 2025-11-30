Du kickboxing au yoga, le secret du chanteur pour rester en forme et inarrêtable sur scène réside dans une discipline de fer.

Qui a dit que les habitudes changeaient avec l'âge et qu'on perdait de l'énergie ? Mick Jagger est la preuve vivante que ce n'est pas le cas pour tout le monde. À 82 ans, il les paraît à peine. Le chanteur continue d’enflammer les scènes du monde entier avec la même intensité qu’un jeune rocker, et ce n’est clairement pas le fruit du hasard. Le leader des Rolling Stones accorde une importance capitale à sa santé, à sa forme physique et à son hygiène de vie, avec un dévouement sans faille. Et les résultats parlent d’eux-mêmes.

Cette ténacité hors du commun a été détaillée par l’écrivaine Isadora Puiggené dans son livre Un pacte avec le diable : les habitudes saines du Rolling Stone le plus dynamique du monde.

« Il s'entraîne quasiment tous les jours, enchaînant les sports, suit un régime alimentaire similaire à celui d'un athlète professionnel et pratique la méditation », explique Puiggené. « Son véritable secret de jeunesse éternelle réside dans la discipline et la volonté qu'il met en œuvre dans tout ce qu'il entreprend, notamment pour prendre soin de son corps et de son esprit. Ce n'est pas un pacte avec le diable, c'est un pacte avec lui-même. »

Mick Jagger le prouve : il n’est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi.

Depuis plusieurs années, sa routine millimétrée est guidée par son coach Torje Eike, avec un programme varié et exigeant. Natation, kickboxing, cyclisme, ballet – pour améliorer son équilibre –, mais aussi yoga et Pilates pour gagner en mobilité : la star ne laisse rien au hasard. Son emploi du temps est à son image, intense mais maîtrisé. Il s'entraîne cinq, voire six jours par semaine, sans jamais se surmener ni franchir la ligne rouge.

« Je m'entraîne pour l'endurance », a confié Jagger. Et honnêtement, on ne peut qu’être inspirés par cette force de la nature qui, à plus de huit décennies de vie, continue de bousculer les codes du rock et du temps.