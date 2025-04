Mick Jagger fiancé ... mais ne veut pas se marier !

Pour l'instant, le couple y va étape par étape.

À 81 ans, Mick Jagger n’a rien perdu de sa fougue. Sur scène comme dans la vie, le leader des Rolling Stones continue de faire battre les cœurs — et le sien aussi. Depuis presque dix ans, le rockeur iconique partage sa vie avec Melanie Hamrick, danseuse de 37 ans, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça roule entre eux.

Oui, Mick est fiancé. Mais ne sortez pas les confettis tout de suite. Car s’il y a bien une chose que l’homme aux 8 enfants ne fait pas, c’est suivre les règles. Dans une interview pour Paris Match, Melanie Hamrick a calmé les ardeurs :

"Peut-être qu’un jour on se mariera, peut-être pas. Nous sommes tellement heureux dans notre vie actuelle que j’aurais trop peur de changer quoi que ce soit."

Le couple s’est rencontré en 2014, alors que les Stones étaient en tournée (évidemment). Deux ans plus tard, ils accueillaient Deveraux, un mini-Jagger aux cheveux blonds bouclés, né en 2016. Une nouvelle page dans le roman bordélique et fascinant de Mick Jagger, déjà père de huit enfants avec Marsha Hunt, Jerry Hall, Luciana Gimenez Morad, et désormais Melanie.

Côté mariage, Mick, qui a sorti une réédition de "The Very Best Of" ne s’est marié qu’une seule fois, avec Bianca Jagger, dans les années 70. Depuis ? Des liaisons, des histoires, des ruptures, mais jamais l’envie de rejouer le refrain de la robe blanche. Et aujourd’hui, même s’il nage dans le bonheur, Jagger reste Jagger : libre, inclassable, inarrêtable.

"On essaie de se soutenir, d’être là l’un pour l’autre, de s’assurer que tout le monde est heureux. C’est tout ce qui compte pour moi," confie Melanie.

Alors, le mariage ? Peut-être. Peut-être pas. Mais qu’importe. Mick Jagger, même en costume trois pièces, gardera toujours l’âme d’un rebelle.