Mick Jagger sort une réédition de "The Very Best-Of"

Avec trois titres inédits !

C'est une très bonne nouvelle pour les fans de Mick Jagger ! Celui qui recevait des lettres d'amour de la part de ses admirateurs, vendues au prix d'or, sera bien de retour en 2025 pour un nouvel album !

Le leader charismatique des Rolling Stones va sortir une réédition vinyle de son album mythique sorti en 2007, The Very Best-Of. Cette compilation de 17 titres retrace la carrière solo de Mick Jagger, incluant des classiques et des titres inédits. La réédition sortira le 25 avril 2025.

Une réédition incontournable

Outre les succès comme "Dancing In The Street", cette nouvelle version comprend trois titres inédits qui raviront les collectionneurs et les fans :

"Too Many Cooks" (produit par John Lennon)

"Checking Up On My Baby" (avec The Red Devils)

"Charmed Life" (produit par Rick Rubin)

La setlist complète de la réédition :

Side A

God Gave Me Everything

Put Me In The Trash

Just Another Night

Don't Tear Me Up

Side B

Charmed Life

Sweet Thing

Old Habits Die Hard (with Dave Stewart)

Dancing In The Street (with David Bowie)

Side C

Too Many Cooks (Spoil The Soup)

Memo From Turner

Lucky In Love

Let's Work

Side D

Joy

Don't Call Me Up

Checkin' Up On My Baby (with The Red Devils)

(You Gotta Walk) Don't Look Back

Avec cette réédition attendue, Mick Jagger prouve une fois de plus qu'il reste une légende du rock, toujours prêt à surprendre et émerveiller ses fans. Rendez-vous le 25 avril 2025 pour découvrir ou redécouvrir cet album exceptionnel en version vinyle !