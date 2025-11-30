Billy Idol : 5 anecdotes sur l’icône du rock des années 80

Billy Idol a marqué une époque… et continue de fasciner.

Le 30 novembre 2025, Billy Idol fête ses 70 ans. L’occasion parfaite de revenir sur cinq anecdotes savoureuses concernant l’une des figures les plus reconnaissables du rock et de la new wave des années 80. Avec ses cheveux blonds peroxydés, son look punk, ses tubes planétaires et son attitude de bad boy, Billy Idol a marqué une époque… et continue de fasciner.

1. Il doit son nom d’artiste à un professeur… et à une insulte

Son vrai nom est William Michael Albert Broad. Le surnom “Idol” vient d’une annotation laissée par l’un de ses profs, qui l’avait qualifié de “idle” (paresseux). Plutôt que de mal le prendre, il en a fait son nom de scène : un pied de nez parfait à l’autorité.

2. “Dancing with Myself” est inspiré d’une obsession japonaise

Avant d’être un hymne rock, “Dancing with Myself” a été inspiré à Idol et au guitariste Tony James par une découverte faite lors d’une tournée au Japon : des jeunes qui se filmaient en train de danser seuls devant des miroirs. Une image qui colle parfaitement à l’esthétique punk-pop du morceau.

3. Il a failli mourir dans un accident de moto

En 1990, en plein succès aux États-Unis, Billy Idol est victime d’un grave accident de moto à Los Angeles. Sa jambe est brisée et les médecins hésitent à procéder à une amputation. Il finit par échapper au pire mais garde des séquelles. Cet accident lui coûte aussi un rôle dans le film Terminator 2, pour lequel il était pressenti.

4. Une apparition culte dans “The Wedding Singer”

En 1998, il apparaît dans la comédie “The Wedding Singer” aux côtés d’Adam Sandler, incarnant… lui-même. Sa scène dans l’avion, devenue culte, a permis à une nouvelle génération de découvrir la légende des années 80. Cette apparition booste d’ailleurs la popularité de ses concerts dans les années 2000.

5. Sa voix reconnaissable vient d’un mélange d’influences étonnant

La voix rauque et les grognements caractéristiques de Billy Idol sont devenus sa marque de fabrique. Pourtant, ses influences sont variées : il cite aussi bien le punk britannique, que les chanteurs de rockabilly américains comme Elvis Presley. Ce mélange donne un style vocal unique, reconnaissable dès la première seconde.

Un anniversaire rock pour une légende vivante

À 70 ans, Billy Idol reste l’une des plus grandes icônes du rock des années 80. Toujours actif, toujours charismatique, il continue de remplir des salles et de rassembler plusieurs générations de fans. Une carrière marquée par les excès, l’énergie brute et une identité visuelle impossible à oublier.