Billy Idol en featuring avec Avril Lavigne sur son nouveau single "77"

Un nouveau titre rempli d'énergie, en hommage à la période dorée du punk rock britannique.

On vous avait parlé il y a quelques mois, d'un possible retour d'Avril Lavigne au premier plan, avec également la possibilité d'un nouvel album qui serait en préparation. Pour l'album, on ne sait pas trop, en revanche, la chanteuse a bien offert de la nouveauté à ses fans cette semaine, avec la sortie d'un tout nouveau single nommé "77". Un retour effectué aux côtés d'une autre grande star du rock, monsieur Billy Idol, qui est lui aussi bien en forme.

Le chanteur britannique de 69 ans, figure de proue du groupe de punk rock Generation X, semble vivre comme une seconde jeunesse en 2025, lui qui a même été nominé par le Rock n'Roll Hall Of Fame au début de l'année. Il a d'ailleurs prévu la sortie d'un album pour le 25 avril, nommé "Dream Into It", sur lequel ce nouveau single sera présent. Un single à l'atmosphère définitivement "teen", avec beaucoup d'énergie, qui veut rendre hommage aux années folles pendant lesquelles le punk rock a vu le jour en Angleterre.

On remarque surtout les guitares, très présentes tout au long du morceau, et qui montent en puissance lors du refrain. Globalement, l'énergie du morceau est parfaite pour les concerts, et on imagine très bien un public s'enflammer lors d'une éventuelle future tournée de Billy Idol. D'ailleurs, le single devrait être interprété en live par le chanteur et Avril Lavigne sur le plateau du Jimmy Kimmel Live! le 28 avril prochain !