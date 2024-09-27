Avril Lavigne, bientôt de retour ?

Si on vous dit Complicated, Sk8er Boi, Girlfriend ou encore My Happy Ending, vous nous répondez ? Avril Lavigne, évidemment.

20 ans de carrière sur scène

Le 27 septembre 2024, la chanteuse canadienne vient de franchir une étape assez symbolique dans sa vie : elle fête ses 40 ans. Un âge qui peut paraître complètement dingue pour ses fans, qui la suivent depuis plus de 20 ans déjà. Rapidement surnommée la “princesse du pop-punk”, Avril Lavigne avait explosé sur la scène musicale au début des années 2000, devenant l'icone de toute une génération, avec son look savamment étudié et ses textes accrocheurs. Que ce soit avec son premier album Let Go, sorti en 2002, mais aussi avec Under My Skin (2004) ou encore Best Damn Thing (2007), la chanteuse a gardé une place particulière dans le coeur de ses fans.

Alors pour célébrer ses 20 ans de carrière, Avril Lavigne a lancé une grande tournée spéciale, intitulée “Greatest Hits”, où elle reprenait ses plus grands titres. Un retour très suivi par ses admirateurs, qui étaient nombreux à venir l'applaudir, notamment en France, où elle était de passage le 10 juillet aux Arènes de Nîmes. Cette tournée était un véritable hommage à son parcours, et surtout un vrai retour aux sources pour la chanteuse, qui a connu des jours assez sombres ces dernières années, notamment avec ses soucis de santé. Et si la chanteuse a montré qu'elle était de nouveau en pleine forme, il semblerait qu'elle ait de nouveaux projets…

Un nouvel album de prévu ?

Le 25 septembre 2024, la chanteuse publiait un tendre message sur les réseaux sociaux, où elle remerciait son public de l'accompagner depuis toutes ses années, elle qui vient tout juste d'achever sa tournée “Greatests Hits”, avec un dernier concert à Calgary le 18 septembre dernier.

“Je suis infiniment reconnaissante pour cette tournée ”Greatest Hits" à guichet fermé. Ces chansons ont joué un rôle important au cours de ces 22 dernières années, et c'est vraiment un cadeau de pouvoir les partager avec chacun d'entre vous. Merci à tous ceux qui sont venus à ces shows et qui sont venus sans cesse pour moi au fil des années. Merci pour tous les sourires, la lumière et le soutien pendant toutes ces années." - Avril Lavigne

Un message tout en tendresse, qui n'a pas manqué de faire réagir les fans de l'artiste. Mais c'est la courte phrase qui suit qui a enflammé les réseaux de la chanteuse de 40 ans.

“Je suis tellement inspirée, et prête à créer mon prochain album, et le prochain chapitre de mon histoire” - Avril Lavigne

Alors, peut-on s'attendre à revoir très vite la chanteuse ? Réponse, dans les mois à venir…