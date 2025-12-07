The Killers : retour sur un groupe qui a marqué les années 2000

Avec notamment leur hymne "Mr.Brightside" qui restera en tête pendant des décennies

Lorsque The Killers débarquent en 2004 avec Hot Fuss, le rock vit une nouvelle vague : celle du retour des guitares, du revival post-punk, de la scène indie flamboyante. Mais le groupe de Las Vegas ne ressemble à aucun autre. Là où leurs contemporains jouent la carte du minimalisme garage, The Killers adoptent un style grandiloquent, romantique et mélodique, porté par la voix vibrante de Brandon Flowers. Résultat : un son immédiatement reconnaissable, devenu l’une des signatures des années 2000.

Le succès est foudroyant. “Mr. Brightside” devient un hymne générationnel, un morceau qui, 20 ans plus tard, continue de résonner dans les stades et les festivals. Avec lui, The Killers imposent une esthétique : mélancolique mais énergique, élégante mais explosive, entre rock alternatif, new wave et pop synthétique.

Leur deuxième album, Sam’s Town, marque un tournant. Abandonnant les néons new wave pour une imagerie plus américaine, presque Springsteenienne, le groupe livre une œuvre ambitieuse, aujourd’hui considérée comme l’une des plus importantes de son époque. “When You Were Young” devient un classique instantané, un cri du cœur sur fond de guitares héroïques et d’harmonies grandioses.

Tout au long des années 2000, The Killers s’installent comme l’un des groupes majeurs du rock moderne. Day & Age confirme leur capacité à livrer des singles irrésistibles (“Human”, “Spaceman”), tandis que leurs concerts révèlent une dimension spectaculaire rappelant les grandes heures de U2, Queen ou The Cure.

Si leur carrière a depuis pris des chemins plus expérimentaux, l’impact de The Killers sur les années 2000 reste immense. Ils ont marqué une génération entière avec leur sens du drame, leurs refrains cathartiques et leur vision romantique du rock. Un groupe qui, en pleine époque numérique, a rappelé que le rock pouvait encore être glamour, grand, et profondément fédérateur.