The Killers rend un très bel hommage à Oasis

On peut dire ce qu'on veut sur les stars américaines, mais on ne peut pas leur enlever leur sens du spectacle et du divertissement. The Killers a rapidement trouvé le moyen de toucher les anglais au cœur pendant leur longue tournée, achevée par 6 concerts à Londres. Dont l'un d'entre eux a été interrompu pour permettre aux fans de profiter de la demi-finale de l'Angleterre à l'Euro 2024. Un bon moyen de se mettre le public anglais dans la poche, mais les américains ne s'arrêtent pas là et viennent de rendre un hommage très sympa à Oasis, en recréant une de leurs pochettes cultes.

Sur leur compte Instagram, The Killers ont en effet publié un cliché dans lequel on voit Brandon Flowers debout dans la rue. Mais pas n'importe quelle rue : Berwick Street à Soho, le quartier emblématique de Londres. En haut de l'image, on peut lire "If you know, you know" et en effet, l'image contient une énorme référence à Oasis, puisque la photo reprend le même angle de vue, au même endroit, que celui de la pochette de "What's the story morning glory", un des albums cultes d'Oasis.

Même la police d'écriture est la même que celle sur la pochette d'Oasis. On imagine que les frères Gallagher ont du apprécié l'hommage. D'autant que ça n'est pas la première fois que The Killers rend hommage à leurs collègues anglais, dont ils n'hésitent pas à dire qu'ils ont été une source d'inspiration, au moins au niveau de l'image qu'ils dégagent. Ils ont également repris plusieurs fois des morceaux du groupe sur scène, comme au Chili en 2018, quand ils ont repris "Wonderwall" en plein concert.