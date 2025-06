Michael Anthony, bassiste légendaire de Van Halen, revient sur son gros regret.

Dans une récente interview, Michael Anthony, ex-bassiste de Van Halen, s'est exprimé sur le regret qui lui pèse encore aujourd'hui : celui de ne pas avoir conclu l'aventure avec Van Halen comme il l'aurait souhaité.

Michael Anthony s'est confié sur la fin de son passage à Van Halen, dans un entretien accordé à Get on the Bus. La star du rock garde un souvenir ému de ses années au sein de Van Halen :

"Quand Van Halen tournait à plein régime, on vivait un rêve, c'était un conte de fées. Surtout quand Sammy (Hagar) a rejoint le groupe, c'était une renaissance".

Mais malgré cette période éclatante pour le groupe, l'histoire entre les membres s'est mal finie. En 2006, Michael Anthony a été remplacé de son rôle de bassiste par Wolfgang, fils d'Eddie Van Halen.

Ce changement a durablement terni la relation entre les musiciens et gâché la fin, explique l'originaire de Chicago :

"Le seul regret que j'ai, c'est la façon dont ça s'est terminé [...] ça aurait dû se terminer par une explosion, mais ça a fini comme un gémissement"

Michael Anthony n'a jamais pu s'expliquer avec Eddie avant la mort de celui-ci en 2020. Ce n'est que quelques années plus tard, par l'intermédiaire de Wolfgang Van Halen, que Michael a pu passer à autre chose :

"En 2023, Wolfgang a joué à Las Vegas et il m'a invité. On a parlé, beaucoup parlé et on s'est expliqué".

Cet échange a marqué un tournant dans sa manière de voir les choses. Avec le recul, Michael dit comprendre le choix d'Eddie d'avoir voulu jouer avec son fils. Aujourd'hui, l'ex-bassiste du groupe est en paix, mais avec cette frustration de ne pas avoir pu conclure cet important chapitre de sa vie d'une meilleure façon.