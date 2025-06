Premier concert de l'année pour Sleep Token

Hier, le groupe de rock, Sleep Token est remonté sur scène pour la première fois depuis 2024. C'était aussi le premier show des Britanniques depuis la sortie de leur nouvel album, l'occasion de découvrir en live des titres de ce nouveau projet.

Après plusieurs mois d'absence, Sleep Token a fait un retour remarqué et attendu au cours du festival "Rock im Park" à Nuremberg. Sorti le 9 mai dernier, "Even in Arcadia" a rencontré un large succès, aussi bien auprès de leur fanbase que les amateurs de rock en général. Le groupe masqué a livré une performance intense mêlant classiques et nouveaux morceaux.

La longue attente en valait la peine, puisque le groupe britannique est revenu sur scène avec de nouveaux masques et une superbe mise en scène dans une ambiance théâtrale pendant un show qui a duré 1 h 40.

Pendant le concert, on a pu entendre certains de leurs titres phares comme "The Summoning" ou "Take me back to Eden" mais aussi beaucoup de titres tirés de leur quatrième et nouvel album. Le quatuor a d'ailleurs débuté avec "Look to Windward", avant que l'on retrouve au cours de la soirée "Caramel", "Emergence" et "Damocles", chaque morceau étant issu du projet "Even in Arcadia".

Ce dernier album du groupe rencontre un succès notable, puisque chacun des 10 morceaux de l'album est entré dans le top 100 du Billboard. L'album a aussi atteint la première place du Billboard 200, le 24 mai dernier grâce à ses plus de 127 000 unités écoulées. Après sa tournée en Allemagne, le groupe se produira sur le territoire américain dès l'automne et continue son ascension à l'international.