"Une première place historique !" : Sleep Token explose de nouveaux records !

Le groupe vient de réaliser un exploit jamais réalisé dans l'histoire du hard rock !

Si certains les ont découverts comme mystérieuse partie du grand retour de Linkin Park le 3 novembre dernier, Sleep Token est bien loin d'être un groupe débutant. Véritable sensation made in Royaume-Uni, Sleep Token se démarque avec la voix presque angélique du chanteur Vessel, mais aussi pour son univers esthétique affirmé et le fait que tous ses membres soient anonymes, camouflés derrière des masques.

Un succès qui semble se confirmer aujourd'hui puisque le groupe vient officiellement de décrocher la première place des charts au Royaume-Uni, mais aussi en Australie, avec leur quatrième album studio "Even in Arcadia" sorti le 9 mai dernier. C'est la première fois qu'ils atteignent le haut du podium, détrônant au passage des artistes comme Thom Yorke ou Arcade Fire.

Selon Billboard, Even in Arcadia est arrivé à la première place du Billboard 200, avec pas moins de 127 000 unités dès sa première semaine d'exploitation, ce qui marque le meilleur démarrage pour un album de rock/hard-rock depuis plus d'un an, mais aussi et surtout, la meilleure semaine jamais enregistrée pour un album de hard rock, avec près de 73 500 ventes d'albums en physique (dont plus de la moitié en vinyles) et 53 000 unités issues du streaming ! Un joli record, d'autant plus que l'album est à la fois numéro 1 - sans surprises - au Royaume-Uni mais aussi en Australie !

En septembre prochain, le groupe se lancera dans une mini tournée américaine, le Sleep Token Tour, dont les places sont déjà toutes vendues. Une nouvelle preuve de la popularité grandissante du groupe, qui compte bien s'imposer sur le devant de la scène hard-rock.