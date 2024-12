Billboard 2024 : les albums rock intemporels toujours au top

Aucun album rock original sorti en 2024 n'a réussi à intégrer le Top 200...

Le classement Billboard de cette fin d'année 2024 révèle une tendance : les icônes du rock des anciennes décennies conservent leurs places dans le top, surpassant même les sorties contemporaines.

L'album "Rumours" de Fleetwood Mac, sorti en 1977, s'est hissé à la 34ᵉ position du classement général, faisant de lui le disque rock le plus vendu de 2024.

Le Top 200 de Billboard en 2024 ne compte que 29 albums rock, dont la majorité sont des compilations Greatest Hits. Parmi les artistes dont les best-of figurent dans le classement, on retrouve Queen (47ᵉ), Bob Marley (51ᵉ), Nickelback (75ᵉ), Tom Petty & The Heartbreakers (94ᵉ), et Journey (99ᵉ).

Malgré la domination des compilations, quelques albums originaux ont réussi à se maintenir dans le Top 200 comme "Nevermind" de Nirvana, "Back in Black" d'AC/DC, et "Hybrid Theory" de Linkin Park.

Aucun album rock original sorti en 2024 n'a réussi à intégrer le Top 200 des meilleures ventes. Seule "Papercuts", la compilation de singles de Linkin Park sorti en avril, a atteint la 141ᵉ place.

Dans le classement des singles, le rock se fait également discret. Le premier titre rock à apparaître est "I Wanna Be Yours" d'Arctic Monkeys, sorti en 2013. D'autres classiques comme "Viva La Vida" de Coldplay et "Dreams" de Fleetwood Mac figurent également dans le Top 100.