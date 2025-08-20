Un biopic sur la chanteuse Sinéad O'Connor bientôt en préparation ?

Un projet qui pourrait bientôt voir le jour !

La rumeur court depuis de nombreuses années : un projet de biopic sur la carrière de la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor serait dans les tuyaux. Si le projet était resté au stade d'idée, il semblerait que les choses se précisent davantage. En effet, selon le magazine Variety, le projet est né depuis la sortie du documentaire Nothing Compares sorti en 2022, déjà centré sur la chanteuse irlandaise disparue en juillet 2023.

Directement inspiré par ses mémoires parues en 2021 Rememberings, ce long-métrage compte nous plonger dans l'histoire de son parcours, de ses débuts à Dublin à son incroyable ascension internationale, tout en mettant en avant son formidable engagement contre le sexisme dans le milieu de la musique, mais aussi toutes ses prises de paroles et ses dénonciations des abus commis par l’Église catholique et l’État irlandais.

L'idée de porter sa vie à l'écran était un projet qui tenait particulièrement à l'artiste. De son vivant déjà, elle s'imaginait adapter son autobiographie à l'écran, en ayant un regard pointu sur la réécriture du scénario. Selon une source citée par The Sun, elle avait déjà quelques noms d'actrices pour interpréter son propre rôle, comme Demi Moore dont elle était particulièrement fan, mais aussi Niamh Algar (The Virtues, Malpractice) et Saoirse Ronan (Brooklyn, Little Women), trois formidables actrices qui pourraient l'incarner à différentes étapes de sa vie.

Aux commandes de ce projet, la société irlandaise ie: entertainment, qui était déjà à l’origine du documentaire, en partenariat avec Nine Daughters (God’s Creatures) et See-Saw Films (The Power of the Dog). En réalisation, c'est Josephine Decker (Shirley) qui a été choisie. Le biopic promet d’explorer l’itinéraire d’une artiste libre, devenue icône autant par sa voix que par ses prises de position courageuses. Décédée à l'âge de 56 ans, Sinéad O’Connor laisse un héritage autant artistique que militant, que le cinéma s’apprête à honorer comme il se doit.