Quels sont les meilleures chansons rock pour faire du vélo ?

Une étude permet de voir ce que les cyclistes aiment écouter et le rock est dans le top !

Le cyclisme et le rock ont toujours formé un duo explosif. Et s’il ne fallait qu’un exemple pour s’en convaincre, ce serait « Bicycle Race » de Queen, sans doute l’une des chansons rock les plus drôles et déjantées jamais écrites. Ce bijou signé Freddie Mercury naît en 1978, à Montreux : installé à la terrasse d’un hôtel pendant une pause des sessions de l’album Jazz aux Mountain Studios, Mercury voit passer les coureurs de la 18ᵉ étape du Tour de France. Inspiré par la scène, il compose en un éclair son hymne au cyclisme, allant même jusqu’à intégrer un chœur de sonnettes de vélo avant le solo incendiaire de Brian May. Le rock n’a peut-être jamais autant transpiré la fantaisie.

Mais si le cyclisme peut inspirer le rock, l’inverse est tout aussi vrai. Le site spécialisé eBikes.org s’est amusé à classer les chansons les plus écoutées par les cyclistes du monde entier, en s’appuyant sur des interviews de plus d’un millier de pratiquants — pros comme amateurs — interrogés sur les titres qui les motivent le plus à l’entraînement ou en compétition. Résultat : le rock règne en maître dans les playlists des riders.

En tête de ce classement, on retrouve l’inévitable « Thunderstruck » d’AC/DC, véritable décharge d’adrénaline parfaite pour relancer son coup de pédale dans un col ou un sprint. Le groupe australien ne s’arrête pas là : il occupe aussi la deuxième place avec « Highway to Hell », et revient encore à la quatrième avec « Back in Black », sans oublier « You Shook Me All Night Long » en septième position. Une hégémonie électrique.

La troisième marche du podium revient à un classique absolu : « Fortunate Son » de Creedence Clearwater Revival, riff cinglant et énergie brute qui ont fait rouler plus d’un cycliste à toute allure. En cinquième position, un autre monument : « Sweet Child O’ Mine » de Guns N’ Roses, porté par l’un des riffs les plus célèbres de l’histoire. Le groupe apparaît trois fois dans le top 25, avec aussi « Welcome to the Jungle » (10ᵉ) et « Paradise City » (14ᵉ).

Le reste du classement aligne d’autres géants du genre : « Sweet Home Alabama » de Lynyrd Skynyrd, présent également en 21ᵉ position avec « Free Bird », « In the End » de Linkin Park, « Smells Like Teen Spirit » de Nirvana, « Crazy Train » d’Ozzy Osbourne, ou encore « Seven Nation Army » des White Stripes, devenu un hymne sportif planétaire.

Dans le classement général des artistes les plus écoutés par les cyclistes, où figurent aussi des stars du rap et de la pop (de Drake à Kendrick Lamar, Eminem ou The Weeknd), AC/DC se classe cinquième, Metallica prend la 16ᵉ place et Linkin Park la 20ᵉ. Ironie du sort : malgré son hymne iconique au cyclisme, Queen ferme la marche… à la 25ᵉ position.

Une chose est sûre : qu’on grimpe un col, qu’on file sur une piste ou qu’on roule juste pour le plaisir, rien ne vaut un bon coup de pédale synchronisé sur un riff puissant. Le rock, c’est l’essence supplémentaire qui fait rouler plus vite — sans jamais perdre le sourire.