Kate Hudson : « Eddie Vedder joue un rôle central dans le film Song Sung Blue. »

'actrice revient sur le rôle central joué par le chanteur de Pearl Jam dans l'histoire vraie qui a inspiré le film sur le groupe hommage à Neil Diamond, Lightning & Thunder.

L’actrice Kate Hudson a récemment révélé le rôle déterminant joué par Eddie Vedder dans l’histoire de Song Sung Blue. Une connexion inattendue entre le mythique chanteur de Pearl Jam et ce nouveau film musical inspiré d’une histoire vraie.

Sorti en Italie en début d’année, Song Sung Blue est réalisé par Craig Brewer et co-écrit avec Greg Kohs. Le long-métrage s’inspire d’une histoire déjà racontée dans le documentaire Song Sung Blue sorti en 2008, écrit, produit et réalisé par Kohs.

Le film raconte l’histoire de deux musiciens en difficulté — interprétés par Hugh Jackman et Kate Hudson — qui décident de former Lightning & Thunder, un groupe hommage consacré à Neil Diamond. Au fil de leurs performances, les deux artistes tombent amoureux, donnant naissance à une romance à la fois touchante et tourmentée.

Une histoire vraie liée au Summerfest

Dans la réalité, Lightning & Thunder — Mike et Claire Sardina — se sont produits au célèbre Summerfest de Milwaukee en 1995. Une opportunité exceptionnelle qu’ils doivent en grande partie à Eddie Vedder.

Le chanteur de Pearl Jam avait alors invité le duo à se produire sur scène. Un geste qui allait changer le cours de leur vie et jouer, des années plus tard, un rôle clé dans la création du documentaire original.

Kate Hudson : fan absolue de Pearl Jam

Lors d’une récente session DJ sur Pearl Jam Radio de SiriusXM, Kate Hudson s’est confiée sur ce lien inattendu entre Vedder et le film.

« Je suis une fille des années 90, donc quand j’étais au lycée, Pearl Jam représentait tout pour moi, et bien sûr Eddie Vedder était le mec le plus sexy de la planète », a-t-elle expliqué.

L’actrice a également insisté sur l’importance du chanteur dans l’histoire racontée par le film.

« C’est un beau film. Une histoire vraie, celle de Mike et Claire Sardina. Ils formaient un groupe hommage à Neil Diamond. Ils étaient mariés. Une histoire d’amour incroyable, un peu tragique, mais incroyablement positive… et Eddie a changé leur vie. »

Une invitation qui a tout changé

Kate Hudson raconte que tout a commencé grâce à une rencontre inattendue.

« Eddie jouait au Summerfest en 1995, Pearl Jam était là aussi, et Eddie avait un ami… je crois qu’il s’appelait Fred ou quelque chose comme ça… un gars du coin de Milwaukee qui lui a dit : “Tu devrais inviter ce couple, Lightning & Thunder, à jouer avec toi au festival.” »

La suite appartient à l’histoire.

« Eddie les a appelés et les a invités sur scène, et ça a complètement changé leur vie », explique l’actrice.

Un soutien crucial pour le film

Au-delà de cette invitation mythique, Eddie Vedder a également joué un rôle déterminant dans la réalisation du projet.

Selon Kate Hudson, le chanteur a notamment aidé la production à obtenir l’autorisation d’utiliser Alive, l’un des morceaux les plus emblématiques de Pearl Jam.

Le réalisateur Greg Kohs se souvient également avoir sollicité Vedder pour obtenir les droits des chansons de Neil Diamond dans le documentaire original. Le chanteur lui aurait promis de faire tout son possible pour l’aider.

Après plusieurs tentatives, Neil Diamond finit par regarder le documentaire. Sa réaction fut immédiate : il confia à Kohs qu’il avait adoré le film et qu’il était honoré que sa musique en fasse partie.

Une preuve de plus que, parfois, le destin d’un film — comme celui d’une carrière — peut basculer grâce à une simple rencontre… et à un coup de pouce venu de la scène rock.