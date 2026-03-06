David Bowie : l'histoire de sa collaboration avec John Lennon !

Les deux légendes ont travaillé ensemble sur la chanson "Fame", le premier single de l’album "Young Americans".

En 1975, David Bowie a une idée : "J’aurais dû faire un album à succès aux États-Unis pour consolider ma position, et donc je l’ai fait. Ce n’était pas très difficile". L'artiste change de masque une fois de plus : en trois ans, il a créé les personnages de Ziggy Stardust, Aladdin Sane et Diamond Dogs et maintenant il devient un dandy amoureux de la musique noire américaine pour laquelle il a déjà inventé sa propre définition : Plastic Soul.

Tout commence en juillet 1974 lorsque, lors d’une tournée américaine, Bowie arrive à Philadelphie, entre dans les studios Sigma du légendaire label Philadelphia International Records et découvre la nouvelle musique soul américaine de Luther Vandross, raffinée et élégante et réalisée avec une production très soignée. Le guitariste d’origine portoricaine Carlos Alomar l’introduit dans ce nouveau monde et l’accompagnera sur scène jusqu’à la fin de sa carrière avec son son scintillant et visionnaire. "David arrivait au studio à minuit et partait à onze heures du matin, il vivait dans un temps renversé" a raconté son ami et producteur Tony Visconti, "Mais l’atmosphère était électrique". L’album américain de David Bowie est né en seulement deux semaines de travail aux Sigma Studios avec un groupe qui comprend les meilleurs session men de la ville, s’intitule "Young Americans" et arrive au numéro 9 du classement aux États-Unis et au numéro 2 en Angleterre.

"Cette fois, pas de science-fiction ni d’idées étranges", dit Bowie à la presse pour présenter Young Americans, "Cet album est une pure poussée émotionnelle". Pour lancer l’album, il y a un single dans lequel Bowie décrit avec cynisme le monde du show business sur un rythme fantastique Plastic Soul, numéro un en classement aux États-Unis le 25 juillet 1975 : il s’intitule "Fame" et est le résultat de la collaboration extraordinaire avec John Lennon.

En 1974, David Bowie est à New York, et rencontre souvent John Lennon, qui vit à New York depuis la dissolution des Beatles. Un jour, ils réservent les studios Electric Ladyland (construits par Jimi Hendrix), commencent à improviser et enregistrent une reprise de "Across the Universe" des Beatles et un morceau qui naît d’un riff funky de Carlos Alomar et d’un texte chargé d’ironie écrit par John Lennon.

On dit que Bowie était enthousiaste à l’idée de chanter ce texte pour attaquer le business de la musique et rompre sa relation difficile avec Mainman Management qui avait dirigé sa carrière jusqu’alors. "John est la personne qui m’a fait comprendre que tous les managers sont des m*rdes. Il m’a poussé à travailler sans vendre ma vie à qui que ce soit. Si tu es intelligent, tu sais ce que tu vaux, et si tu es créatif, tu sais ce que tu veux faire" a déclaré Bowie.

Le rapport avec la célébrité et le succès devient important pour Bowie comme pour Lennon, qui a dû commencer à le gérer très jeune avec les Beatles et encore plus dans sa carrière soliste occupée, et Fame devient leur prise de position définitive, provocatrice et géniale, sur le culte de la célébrité. Ce qui est curieux, c’est qu’il devient aussi leur plus grand succès en Amérique. "Aussi arrogant que notre génération ait été, nous savions tous qu’en faisant quelque chose de vraiment bien, nous allions devenir célèbres. Maintenant les gens feraient n’importe quoi pour être célèbre, et ce n’est pas la même chose" disait Bowie, "La célébrité n’est rien. Le maximum qu’il peut vous donner est d’avoir une bonne table au restaurant" disait Bowie.