Quand John Lennon et Mick Jagger ont créé "Too Many Cooks", un enregistrement oublié pendant plus de 30 ans

Le fruit de cette rencontre ? “Too Many Cooks (Spoil the Soup)”, un morceau oublié qui ne verrait officiellement le jour que plus de 30 ans plus tard.

En 1974, alors que le monde du rock vivait des transformations majeures après la séparation des Beatles, une jam exceptionnelle voyait le jour à Los Angeles. Cette session informelle réunissait deux des figures les plus emblématiques de la scène musicale : John Lennon et Mick Jagger. Le fruit de cette rencontre ? “Too Many Cooks (Spoil the Soup)”, un morceau oublié qui ne verrait officiellement le jour que plus de 30 ans plus tard.

Une rencontre inattendue

À l’époque, John Lennon entamait sa carrière solo et explorait de nouvelles sonorités, tandis que Mick Jagger, le charismatique leader des Rolling Stones, multipliait les collaborations hors de son groupe. La rencontre des deux légendes fut improvisée, dans une ambiance de jam session, où l’expérimentation musicale primait sur la production commerciale.

Le morceau oublié

“Too Many Cooks” est un mélange de funk, rock et groove improvisé, avec Lennon à la guitare et au chant, et Jagger apportant ses célèbres backing vocals. Les musiciens présents à cette session ont contribué à créer un morceau brut et énergique, loin de l’image soigneusement produite que l’on retrouve sur les albums officiels de l’époque.

Pourtant, malgré la puissance de cette collaboration, le morceau fut rapidement mis de côté. Il n’était pas destiné à un album officiel, et avec le temps, l’enregistrement fut oublié dans les archives de Lennon, relégué au rang de curiosité pour collectionneurs et fans passionnés.

La renaissance de la légende

Ce n’est qu’en 2007 que “Too Many Cooks” a été redécouvert et publié sur l’édition spéciale de l’album Some Time in New York City de John Lennon. Pour les fans, c’était l’occasion de découvrir un morceau inédit, témoin d’une collaboration unique entre deux icônes du rock mondial. L’énergie brute, les échanges vocaux spontanés et le groove hypnotique en font un enregistrement culte, célébré pour sa spontanéité et son audace.

Un témoignage intemporel

“Too Many Cooks” reste aujourd’hui un symbole de la capacité du rock à créer des moments inattendus et mémorables. Il prouve que même en dehors des studios et des maisons de disques, la magie peut opérer lorsque deux légendes se rencontrent, laissant derrière elles un héritage musical à redécouvrir encore et encore.