Quand Paul McCartney avait été boudé au Rock and Roll Hall of Fame en 1995

Derrière cette attente de quatre ans se cache une bataille d’image, d’ego et de narration historique.

En 1995, une étrange situation agite les coulisses du rock. Paul McCartney, moitié du tandem le plus mythique du XXe siècle, n’est toujours pas intronisé en solo au Rock and Roll Hall of Fame. Pire : l’année précédente, il a été sollicité pour introniser son ancien partenaire, sans être lui-même honoré.

Un détail ? Pas vraiment. Derrière cette attente de quatre ans se cache une bataille d’image, d’ego et de narration historique.

1994 : l’appel qui pique

En 1994, John Lennon est intronisé en solo.

C’est Jann Wenner — cofondateur de Rolling Stone et du Hall of Fame — qui appelle McCartney pour lui proposer d’introduire Lennon lors de la cérémonie.

McCartney accepte. Puis, une pensée le traverse : “Et moi, alors ?”

Dans une interview accordée à Vanity Fair en 2015, il racontera avoir demandé à Wenner pourquoi il n’était pas encore intronisé. Réponse : “L’année prochaine.”

Sauf que 1995 arrive… et rien ne se passe.

1995 : éligible mais invisible

Techniquement, McCartney devient éligible en 1995.

La règle du Hall est simple : un artiste solo peut être intronisé 25 ans après son premier enregistrement commercial. Son premier album solo, McCartney, date de 1970.

Mais être éligible ne garantit rien.

Cette année-là, son nom ne figure pas parmi les nouveaux intronisés. Pour beaucoup, cela ressemble à un oubli. Pour McCartney, cela sonne comme une promesse non tenue.

Le poids du récit post-Lennon

Le malaise ne concerne pas uniquement une médaille manquante.

Après l’assassinat de Lennon en 1980, l’image publique des The Beatles évolue. Lennon devient le martyr, l’icône absolue. Son aura s’amplifie, portée par l’émotion mondiale et défendue avec force par Yoko Ono.

Dans les années 80 et 90, une forme de révisionnisme s’installe :

Lennon est souvent présenté comme la force créatrice principale du groupe, l’artiste radical, l’âme intellectuelle.

McCartney, lui, est parfois réduit à un rôle plus commercial, plus pop, presque secondaire.

Dans son interview de 2015, il évoque cette frustration : l’idée qu’il aurait simplement “réservé les studios” pendant que Lennon faisait l’Histoire. Une vision qu’il juge fausse et injuste.

Dans ce contexte, voir Lennon intronisé en 1994 pendant que lui attend encore a forcément un goût amer.

1999 : “About Fucking Time”

Il faudra attendre 1999 pour que McCartney soit finalement intronisé en solo.

Ce soir-là, le symbole est fort. Sa fille, Stella McCartney, porte un T-shirt devenu culte :

“About Fucking Time.”

Traduction ? Il était temps.

Le message est clair. Ironique. Revanchard. Symbolique.

Mais aussi libérateur.

Était-il vraiment “boudé” ?

Officiellement, non.

Il n’a jamais été blacklisté ni empêché d’entrer.

Officieusement ?

Entre influence médiatique, politique interne, luttes d’héritage et bataille de légitimité artistique, McCartney a clairement eu le sentiment d’avoir été relégué au second plan.

Et c’est peut-être là que réside le vrai sujet :

Dans le rock, la légende ne se joue pas seulement sur les disques. Elle se construit aussi dans les récits, les médias et les institutions.

En 1995, Paul McCartney n’était pas absent de l’histoire.

Il en était simplement… momentanément écarté.

Quatre ans plus tard, le Hall of Fame corrigeait le tir.

Mais dans le rock, la mémoire collective est une affaire de pouvoir autant que de musique.