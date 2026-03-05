Une statue géante d’Ozzy Osbourne pour célébrer le Prince des Ténèbres prévu au Hellfest 2026 !

Le Hellfest prépare un hommage monumental au légendaire Ozzy Osbourne, disparu en juillet 2025 : une statue de six mètres sera installée à l’entrée du festival de Clisson.

Le Hellfest 2026, qui se tiendra du 18 au 21 juin à Clisson, accueillera une sculpture spectaculaire en hommage à Ozzy Osbourne, icône du heavy metal et fondateur de Black Sabbath. Haute de six mètres, cette statue sera placée près de l’entrée du festival et rendra hommage à la carrière légendaire du chanteur britannique, de ses débuts avec Black Sabbath à son succès solo avec "Blizzard Of Ozz" en 1980.

C’est Sharon Osbourne, veuve et manager historique d’Ozzy, qui a dévoilé la première image de cette œuvre monumentale lors du MIDEM 2026 à Cannes. Enthousiaste, elle déclare : "Oh, le voilà. Regardez-le, un dieu du rock. C’est un hommage formidable. C’est incroyable. Je ne peux que remercier Ben Barbaud. Que Dieu vous bénisse. C’est une œuvre d’art incroyable."

Cette installation s’inscrit dans la tradition du festival de Clisson, réputé pour ses décors grandioses et ses hommages spectaculaires, comme celui dédié à Lemmy Kilmister en 2022. Avec plus de 183 groupes programmés sur six scènes, le Hellfest 2026 promet un week-end exceptionnel pour les fans de rock. Parmi les têtes d’affiche : Iron Maiden, qui célèbrera ses 50 ans de carrière, Deep Purple ou encore The Offspring.

Au-delà de cette statue, Sharon Osbourne prépare déjà la relance du Ozzfest pour 2027, confirmant que l’héritage d’Ozzy Osbourne continuera de vibrer sur les grandes scènes. Entre hommage monumental et programmation spectaculaire, le Hellfest 2026 s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de metal.