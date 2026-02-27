Le rock perd parfois ses légendes, mais il sait aussi les célébrer à la hauteur de leur influence.

Ce samedi 28 février 2026, les BRIT Awards rendront un hommage exceptionnel à Ozzy Osbourne, l'icône du heavy metal et ancien frontman de Black Sabbath, en lui décernant un Lifetime Achievement Award. Une distinction qui vient reconnaître une carrière légendaire, marquée par des décennies de musique et de performances inoubliables.

La cérémonie se tiendra au Co‑op Live de Manchester et promet d’être un moment chargé d’émotion et de rock’n’roll. Pour saluer la mémoire d’Ozzy, une performance hommage spéciale sera organisée, avec notamment Robbie Williams au micro et des musiciens ayant joué aux côtés de la star, comme Zakk Wylde, Robert Trujillo, Tommy Clufetos et Adam Wakeman. Ensemble, ils interpréteront des morceaux emblématiques de sa carrière solo, dont le célèbre No More Tears.

Les BRIT Awards ne manquent jamais de faire parler d’eux, et cette année encore, la polémique est présente, notamment avec les propos de Liam Gallagher sur X qui ont enflammé les réseaux. Mais au‑delà des controverses, c’est bien Ozzy Osbourne qui sera au centre de toutes les attentions, célébré comme il se doit pour sa contribution immense à la musique britannique et mondiale.

Cette cérémonie s’annonce déjà comme un moment historique, réunissant fans, artistes et légendes du rock pour saluer celui qui a marqué des générations entières. Les amateurs de metal et de classic rock auront les yeux rivés sur Manchester ce week-end, pour voir la consécration de l’un des plus grands noms de l’histoire de la musique.