Billy Idol : Découvrez la bande-annonce de son documentaire avec Miley Cyrus, Billie Joe Armstrong, Duff McKagan…

Tout porte à croire que 2026 sera l’année de Billy Idol. L’icône du rock vient d’être nominée au Rock & Roll Hall of Fame et fait l’objet d’un nouveau documentaire événement : « Billy Idol Should Be Dead ».

Réalisé par Jonas Åkerlund, le film s’annonce aussi électrique que la carrière de son sujet. Et la bande-annonce ne fait pas les choses à moitié : elle réunit plusieurs stars du rock et de la pop venues saluer l’impact et l’influence de Billy Idol.

Parmi elles, Miley Cyrus — qui a collaboré avec Idol sur le titre « Night Crawling » en 2020 —, Billie Joe Armstrong, leader de Green Day, et Duff McKagan, bassiste de Guns N’ Roses.

Et Cyrus ne mâche pas ses mots :

« Je regarde des vidéos de Billy Idol comme si c'était du porno. Il n'y a personne de plus sexy que ce putain de Billy Idol. »

Une déclaration brute, à l’image du personnage.

Une vie à 100 à l’heure

La bande-annonce s’ouvre sur une archive frappante : un jeune Billy Idol en interview. À la question d’un journaliste lui demandant ce qu’il ferait de l’argent s’il devenait une rock star, il répond sans détour :

« Je le dépenserais en drogue. »

Le ton est donné.

Le reste de la vidéo retrace son ascension fulgurante sur MTV, ses hymnes devenus cultes, mais aussi les zones d’ombre : son grave accident de moto en 1990, ses excès et cette sensation d’avoir vécu « neuf vies ».

Dans une séquence animée introspective, Idol lâche :

« C'est facile de dire que c'est la drogue. Mais et si c'était moi ? Et si c'était moi qui faisais tout ça ? »

Le documentaire promet ainsi d’aller au-delà du mythe pour questionner l’homme derrière l’icône.

Une année décisive pour Billy Idol

« Billy Idol Should Be Dead » est sorti en salles à Los Angeles et à New York en début de semaine, avant une sortie nationale prévue jeudi.

En parallèle, Billy Idol décroche sa deuxième nomination au Rock & Roll Hall of Fame, une reconnaissance majeure pour celui qui a marqué les années 80 avec son mélange unique de punk, de new wave et de hard rock.

Parmi les autres nommés cette année figurent notamment Phil Collins, Oasis, Sade, Mariah Carey, Pink, Shakira, Iron Maiden, Lauryn Hill, The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Joy Division / New Order, New Edition, Luther Vandross et Wu-Tang Clan.

La concurrence est rude. Mais entre documentaire événement, soutien de stars et retour en grâce médiatique, tous les voyants semblent au vert.

Plus que jamais, 2026 pourrait bien être l’année de Billy Idol.