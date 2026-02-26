Oasis, Iron Maiden, Phil Collins... découvrez les nommés du Rock N' Roll Hall of Fame 2026 !

Le Rock N’ Roll Hall of Fame vient de révéler sa liste de nommés pour la promotion 2026, et elle fait déjà beaucoup parler.

Le Rock N’ Roll Hall of Fame vient de révéler sa liste de nommés pour la promotion 2026, et elle fait déjà beaucoup parler. Entre monuments du rock, figures de la pop mondiale et une légende du hip-hop, cette sélection montre à quel point l’institution continue d’élargir son périmètre — au grand plaisir de certains et au grand dam d’autres.

Une cuvée 2026 pleine de grands noms

Parmi les artistes en lice cette année, on retrouve les Britanniques d’Oasis, qui avaient déjà figuré parmi les finalistes l’an dernier sans être intronisés, preuve que leur influence perdure — et que les fans n’ont rien perdu de leur espoir. Après deux nominations successives, le groupe mythique de Liam et Noel Gallagher pourrait enfin franchir le cap historique.

Aux côtés d’Oasis figurent d’autres icônes comme les légendaires Iron Maiden, jamais encore entrés au Hall of Fame, et Phil Collins, nommé cette fois pour l’ensemble de sa carrière solo après sa précédente intronisation avec Genesis.

Une sélection éclectique qui fait débat

Cette liste ne se limite pas au rock « classique ». Elle célèbre des carrières variées, du pop-rock au metal, en passant par le R&B et même le hip-hop. C’est notamment le cas avec la nomination du collectif légendaire Wu-Tang Clan, pionnier du rap new-yorkais dont l’impact culturel est indiscutable.

La présence du Wu-Tang relance un débat qui agite depuis longtemps les cercles du rock : le hip-hop a-t-il sa place dans le panthéon du rock ? Ce questionnement est particulièrement vif depuis que Gene Simmons, bassiste iconique de Kiss, a publiquement déclaré qu’il ne souhaitait pas voir des artistes de hip/hop figurant à la cérémonie, estimant que ce genre ne correspond pas à l’héritage originel du rock.

Quand les frontières musicales s’estompent

Les arguments vont bon train. D’un côté, des puristes comme Simmons voient le rock comme une lignée spécifique de guitares, de basse et de batterie. De l’autre, nombreux sont ceux qui rappellent que le rock lui-même est né d’un métissage d’influences — blues, rhythm and blues, gospel — et que le hip-hop, en tant que voix fondamentale de la culture urbaine moderne, mérite sa place dans cette histoire commune.

La nomination du Wu-Tang Clan illustre cette évolution : l’institution reconnaît que l’impact culturel et artistique d’un artiste dépasse les étiquettes. Et si certains voient encore cela comme une remise en question de l’identité du Rock N’ Roll Hall of Fame, d’autres y voient une ouverture nécessaire vers une définition plus inclusive du rock.

Une attente toujours plus forte

Après une nouvelle nomination d’Oasis, la possible entrée d’Iron Maiden, l’hommage à la carrière populaire de Phil Collins et l’arrivée controversée du Wu-Tang Clan, la promotion 2026 s’annonce comme l’une des plus passionnantes de ces dernières années.

Le verdict final des intronisés ne tombera que dans quelques mois, mais une chose est sûre : cette sélection a déjà ravivé les passions et prouvé que, dans le monde de la musique, rien n’est jamais figé.