Rock and Roll Hall of Fame : On connaît les noms des intronisés ! Oasis boycotté !

Un rendez-vous légendaire est prévu pour le 8 novembre prochain.

L'édition 2025 du Rock and Roll Hall of Fame vient tout juste de démarrer ce lundi 28 avril avec l'annonce officielle des intronisés à la cérémonie légendaire du rock ! Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va énormément faire parler !

Avant d'évoquer les polémiques, intéressons-nous aux heureux élus. Parmi les groupes qui font leur entrée, on retrouve The White Stripes, Soundgarden, Bad Company ainsi que le duo hip-hop Outkast. Côté artistes solo, ce sont Chubby Checker, Joe Cocker et Cyndi Lauper qui décrochent leur place tant convoitée. Cette dernière n’a d'ailleurs pas tardé à réagir, déclarant : "C’est un honneur incroyable d’être reconnue par le Rock and Roll Hall of Fame."

Mais venons-en maintenant aux grands absents. Et s'il y en a bien un qui risque de faire couler beaucoup d'encre, c'est Oasis. Le groupe, qui s'apprête à effectuer son grand retour, était nommé pour la seconde fois afin d'être intronisé... mais ce ne sera pas encore pour 2025. Cela dit, cette nouvelle semble glisser sur Liam Gallagher, qui avait déjà affiché son détachement à ce sujet : "Même si c’est apprécié, c’est un tas de conneries."

Et Oasis n'est pas seul à rester sur le carreau cette année. La liste des recalés est longue et prestigieuse : Mariah Carey, The Black Crowes, Joy Division / New Order et Phish devront eux aussi patienter. Rien que ça.

Espérons que la chance leur sourira enfin lors de l'édition 2026 !