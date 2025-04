Oasis : Liam et Noel Gallagher se retrouvent pour Pâques et il n'y a pas eu de bagarre !

Nous sommes à quelques mois du grand retour de Oasis ! Une série de concerts que tout le monde attend avec impatience, et oui, même Robbie Williams — l’ennemi juré de longue date des frères Gallagher — serait excité à l'idée de les voir remonter sur scène. Rien que ça !

Il faut dire que cette tournée fait déjà beaucoup de bruit. Entre l’immense engouement des fans et les polémiques autour des prix des places, notamment à cause de la gestion pas franchement populaire de Ticketmaster, tout le monde a son avis. Mais une inquiétude reste dans toutes les têtes : Liam et Noel vont-ils tenir sans s’étriper jusqu’au premier concert ?

Pour l’instant, rassurez-vous, le climat semble plus calme que jamais. Et c’est Liam Gallagher lui-même qui l’affirme. Sur X, l'ex-Twitter, le chanteur a partagé un moment inattendu : les deux frères se sont retrouvés pour Pâques. Et ce n’est pas tout, les fils de Noel, Donovan et Sonny, étaient aussi de la partie.

Une déclaration à la fois tendre et fidèle à son style inimitable, qui rassure tous les fans : les tensions semblent s’apaiser, et c’est peut-être le début d’une nouvelle ère pour Oasis.

So we had a BIBLICAL Easter Sunday Noel Donavan and Sonny popped over to ours for a cup of tea it was absolutely incredible to meet the young guvs i obviously blew there minds coz im cool as fuck you heard it here 1st LG x