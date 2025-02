Oasis nominée au Rock And Roll Hall of Fame : La réponse cinglante de Liam Gallagher !

Le chanteur n'a pas l'air d'apprécier la cérémonie...

En ce moment, Oasis est au centre de l'actu rock. Le groupe britannique, qui va se produire pour une série de concerts au Royaume-Uni cet été, a récemment fait face à des problèmes liés à l'annulation de faux billets. Mais ce n'est pas la seule raison qui les met sous le feu des projecteurs.

Alors que les fans espéraient encore un nouvel album, Liam Gallagher, fidèle à lui-même, a douché tous leurs espoirs en excluant toute sortie imminente. Une annonce qui a provoqué une vague de déception parmi les internautes qui y croyaient encore.

Cependant, une bonne nouvelle vient de tomber pour les frères Gallagher ! Les nominations pour le Rock and Roll Hall Of Fame 2025 viennent d'être dévoilées, et Oasis fait partie des artistes sélectionnés aux côtés de The White Stripes, Soundgarden, Joe Cocker et Billy Idol. Pour que le groupe soit officiellement intronisé, les fans doivent voter sur le site officiel de l'événement. Un jury international composé de plus de 1 200 artistes, historiens et membres de l'industrie musicale aura également son mot à dire.

Si cette nomination ravit les fans, Liam Gallagher ne semble pas partager leur enthousiasme. Fidèle à son style provocateur, il a déclaré :

"Le panthéon des RNR est pour les branleurs".

RNR hall of fame is for WANKERS — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2025

Un internaute lui a alors demandé sur Twitter : "Qu'est-ce que tu vas faire si tu gagnes ?", ce à quoi le chanteur a répondu ironiquement :

"Bien sûr, je dirai que c'est la meilleure chose qui soit".

Obv go and say it’s the best thing EVER — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2025

Une réaction typiquement Liam Gallagher, qui ne manque jamais une occasion de provoquer, même lorsque Oasis est à l'honneur. Reste à voir si les fans porteront leur groupe favori jusqu'à l'intronisation !