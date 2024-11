Oasis rajoute des dates à sa tournée !

Décidément, les fans d'Oasis seront gâtés en 2025 !

Les frères Gallagher enfin réconciliés

C'est probablement la nouvelle la plus inattendue et la plus surprenante dans le monde de la musique depuis de nombreuses années : les frères Gallagher, brouillés depuis 15 ans (au point de se battre avant un concert à Rock En Seine), se sont enfin réconciliés. Ce qui a immédiatement ouvert la porte à une éventuelle reformation d'Oasis. Une reformation qui n'a plus rien d'une éventualité, puisqu'elle est carrément effective. Les deux frères ont même déjà ouvert la billetterie pour leur grande tournée mondiale à venir, et cette semaine, on a appris qu'ils avaient également rajouté des dates à cette tournée, quasiment déjà pleine partout.

L'Amérique du Sud à l'honneur

Si le continent sud-américain a tendance à être parfois un peu oublié des stars anglophones, en raison de la différence de langue, cette fois Oasis a tenu à prendre soin de tout le monde, en programmant plusieurs nouvelles dates dans plusieurs pays. On les retrouvera donc à Buenos Aires en Argentine, le 15 et 16 novembre, dans le stade légendaire du club River Plate.

On les retrouvera également le 19 novembre Santiago de Chile, puis au Brésil, à Sao Paulo, pour les soirs du 22 et du 23 novembre (toutes les dates mentionnées ont lieu en 2025). La billetterie sera ouverte à partir du mercredi 13 novembre 2024, et vu comment les places sont parties vite lors de la première fournée, on vous conseille d'être à l'affût, car ça risque d'être peut-être pire cette fois !

En ce qui concerne la musique, Oasis n'a pas encore annoncé la sortie d'un album. Mais sur les réseaux sociaux, Liam Gallagher a déjà annoncé que cet éventuel prochain album est déjà terminé ! On sait qu'on ne peut pas croire tout ce qu'il dit, mais voilà une nouvelle qui devrait également faire plaisir aux fans. Même si on imagine qu'ils attendent surtout de voir les deux rockeurs interpréter les morceaux culte du groupe.