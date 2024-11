"Je suis époustouflé !" Liam Gallagher complimente son frère Noel !

Sur X, le musicien s'est exprimé sur le talent de composition de son frère

Une réconciliation réelle dans l'air ?

Si on a déjà vu Liam Gallagher se montrer très virulent sur les réseaux sociaux, assumant son statut de rockeur au caractère bien trempé, il semblerait que, de temps en temps, il soit capable d'un peu de douceur. Fait encore plus étonnant : il s'est montré même élogieux envers son propre frère, Noel Gallagher !

Depuis l'annonce officielle du retour de Oasis, les fans sont nombreux à spéculer sur les futurs projets musicaux du groupe. En septembre dernier, un fan a demandé "Est-ce vrai qu'Oasis va avoir un nouvel album ???", Liam a répondu "Oui, il est déjà terminé", affirmant qu'il y aurait bien un nouvel opus signé Oasis.

Yep it’s already finished — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 7, 2024

Toujours dans cette même conversation, un autre fan a demandé ce qu'il pensait des nouvelles chansons du futur projet musical, majoritairement écrites par Noel Gallagher, celui-ci s'est montré très admiratif : "Je suis époustouflé".

Blown away — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 2, 2024

Un album résolument rock

Si on connaît la désinvolture de Liam sur les réseaux sociaux, on sait aussi que le chanteur aime bien s'amuser à donner des informations alors que les choses ne sont pas encore officialisées. Un de ses anciens commentaires posté en avril a récemment refait surface, dans lequel Liam suggère qu'Oasis comptait enregistrer un nouvel album au mois de novembre, et que Noel aurait été aperçu en studio d'enregistrement.

Mais l'annonce la plus surprenante vient surtout du style du futur projet : Liam a sous-entendu très clairement que le groupe se porterait davantage sur un "album rock plus provocateur" plutôt qu'un album acoustique. Reste plus qu'à voir ce que donnera ce nouvel album, en attendant de les retrouver sur scène en 2025, entre Manchester, Cardiff, Londres, Dublin et les Etats-Unis.