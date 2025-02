Oasis : Liam Gallagher éteint toute rumeur sur un nouvel album du groupe !

Gros coup de froid pour les fans d'Oasis !

Le compte à rebours est lancé !

Le groupe légendaire prépare son grand retour ! En 2025, Oasis débutera une série de concerts au Royaume-Uni, et les billets se sont arrachés en quelques heures. Il ne fait aucun doute que les fans attendent les frères Gallagher avec impatience.

Alors que Liam et Noël poursuivent leurs projets respectifs, le premier des deux frères est particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Récemment, celui qui avait donné son avis sur la reprise de "Wonderwall" par Bring Me The Horizon a semé le doute en teasant un nouvel album après la tournée, mettant littéralement les réseaux sociaux en fusion !

Liam Gallagher dit la vérité sur un possible nouvel album

Mais les fans risquent de tomber de haut. Celui qui a récemment insulté Glen Matlock a tenu à éteindre toute attente concernant un nouvel album d’Oasis. Il a déclaré :

"Bon, on se calme. Il n’y a pas d’album d’Oasis en préparation, je plaisantais, pour la simple raison que tout le monde est un peu coincé ces jours-ci. Je suis désolé si j’ai contrarié quelqu’un, mais putain, c’était pour rire."

Une déclaration qui met fin aux spéculations, mais qui ne devrait pas entamer l’enthousiasme des fans, toujours impatients de voir Oasis remonter sur scène !