La tournée d'Oasis affiche complet : la colère des fans

Une vente éclair

Le stress était palpable ce samedi 31 août pour les fans d'Oasis. L'objectif pour tous ? Réussir à décrocher un billet pour au moins l'un des 17 concerts annoncés pour leur tournée événement en 2025. Mais les fans le savaient : avec plus de 14 millions de personnes prêtes à se battre pour obtenir leur précieux sésame, la compétition allait être rude. Et ça n'a pas loupé : dès l'instant où la billetterie a été mise en ligne, les sites SeeTickets et Gigs&Tours ont crashé, affichant un message d'erreur, laissant de nombreux fans sur le carreau.

Seul Ticketmaster était encore fonctionnel, et là aussi, les internautes ont fait face à de gros problèmes, avec des files d'attente plus qu'interminables, qui pouvaient attendre jusqu'à 500 000 personnes. D'autant plus que Ticketmaster pratique des “tarifs dynamiques”, autrement dit, les prix varient selon l'offre et la demande : plus un artiste va être sollicité, plus les prix vont augmenter. Ainsi, plusieurs fans ont pu observer une augmentation drastique du prix des places en fosse, passant de 130 à 355 livres.

Des reventes sur le marché noir à plusieurs milliers d'euros

Heureusement, 1,4 millions de personnes ont réussi à décrocher le Graal. Mais face à l'engouement et la déception, certains petits malins ont décidé de jouer aux businessman en revenant leur place au marché noir. Alors que la veille, le vendredi 30 août, une poignée d'élus avait été tirée au sort pour une prévente, des billets achetés ce soir-là se sont retrouvés directement sur des sites de revente comme Viagogo, à des prix exorbitants : pour le concert au stade de Wembley de Londres, la place était vendue à 5909 livres, soit plus de 7000€. Sur un autre site, StubHub, on pouvait trouver des places à 10 578 livres sterling, soit plus de 12000€.

Une pratique que le groupe a fermement condamné sur ses réseaux sociaux.

We have noticed people attempting to sell tickets on the secondary market since the start of the pre-sale. Please note, tickets can ONLY be resold, at face value, via @Ticketmaster and @Twickets. Tickets sold in breach of the terms and conditions will be canceled by the… — Oasis (@oasis) August 30, 2024