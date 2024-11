Liam Gallagher répond à Glen Matlock : "Qu'il aille se faire foutre"

Vous l'aurez sûrement compris depuis longtemps : les frères Gallagher, qui sont les deux piliers du groupe Oasis, n'aiment pas trop les critiques. Qu'elles viennent de la part des médias, des fans ou bien de collègues rockeurs, la réponse est souvent la même : "allez vous faire foutre, vous ne comprenez rien". On se doutait donc bien que les remarques faites par Glen Matlock, bassiste des Sex Pistols, à propos des concerts "ennuyeux" du groupe Oasis n'allaient pas rester sans réponse. Evidemment, c'est Liam Gallagher qui aura répondu en premier !

Pourtant, le chanteur du groupe avait été complimenté par Glen Matlock, qui a notamment déclaré qu'il avait une vraie voix, une personnalité magnétique et qu'il était "fantastique", contrairement aux autres membres du groupe, qui sont eux décrits comme étant ennuyeux en concert. Mais Liam n'allait pas laisser passer des critiques envers son groupe, particulièrement si elles sont dirigées contre son frère. Sa réponse n'a donc pas tardé :

Quand il mentionne Sid, Liam Gallagher parle bien évidemment de Sid Vicious, qui a remplacé Glen Matlock dans son rôle de bassiste des Sex Pistols après son départ du groupe en 1977. Malheureusement, Sid Vicious est mort deux ans après avoir rejoint le groupe, donc pas sûr que la remarque de Liam soit hyper pertinente, même si le bassiste a évidemment marqué les productions de son empreinte à l'époque, mais seulement pendant deux ans.

On peut donc penser que Liam Gallagher a été bien agacé par les remarques de Glen Matlock !

FUCK HIM SID WAS THE PISTOLS