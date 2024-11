Oasis se fait allumer par le bassiste des Sex Pistols

Glen Matlock n'est pas très enjoué au sujet de la reformation d'Oasis et de leurs concerts à venir.

C'est probablement l'actualité rock la plus importante de l'année, en tout cas celle qui a fait le plus de bruit et a été la plus commentée : Oasis est de retour, pour une tournée de reformation qui a affolé les médias et les fans. Une tournée qui affiche déjà complet partout, à tel point que le groupe a dû rajouter des dates à sa tournée, en espérant que cette fois, les choses soient un peu mieux organisées au niveau des plateformes de ventes de tickets. Et si tout le monde ne parle que de ça, il y en a un à qui tout ça ne fait chaud ni froid : Glen Matlock, l'ancien bassiste des Sex Pistols, qui s'est payé les deux frères en interview.

"Ils sont ennuyeux"

C'est lors d'une interview pour NME que Glen Matlock s'est lâché. Une sortie médiatique que n'aurait pas renié Liam Gallagher, lui qui est si friand des punchlines lancées dans la presse :

Je comprends l’engouement si vous êtes fan. Ils ont beaucoup de fans. Mais pour moi, Oasis, c’est un peu comme Status Quo : entendre une chanson une fois, c’est suffisant. Je les trouve un peu répétitifs.

Une entrée en matière un peu violente, tempérée par la suite lorsque le bassiste envoie quelques compliments à Liam Gallagher en énumérant ses qualités, tout en allumant le reste du groupe :

Liam est fantastique. Il chante super bien – c’est comme Johnny Rotten, mais avec une vraie voix. Il a une personnalité magnétique sur scène : il peut se contenter de rester là, et c’est captivant. Les autres gars ? Non. Je pense qu’ils sont ennuyeux en live. Je n’irais jamais les voir.

Au moins c'est clair : vous ne trouverez pas Glen Matlock dans la fosse lors de la tournée d'Oasis. L'ancien bassiste a même été plus loin, en racontant un des concerts d'Oasis auquel il s'est rendu. Un concert qui ne lui a pas laissé un souvenir impérissable :

Il a été question pendant un certain temps que je les aide à la basse, vers 1995-96, mais ils ont finalement réglé leur problème avec un autre bassiste. Je suis allé les voir à l’Earl’s Court. J’ai quitté le concert. C’était ennuyeux. Une autre fois, à New York. Rien à faire, je n’attendais qu’une chose : partir. [...] La raison pour laquelle ils ne m’ont pas pris, c’est qu’ils voulaient quelqu’un qui ne bouge pas. Alan McGee me l’avait demandé, mais en les regardant, je me suis dit : la dernière chose dont ils ont besoin, c’est d’une autre personne qui reste immobile.

Voilà Oasis rhabillé pour l'hiver avec ces déclarations de l'ex-Sex Pistols : des gens peu intéressants en live, qui restent immobiles avec peu d'énergie. Au moins, le groupe sait ce qu'ils ont à travailler pour leur tournée de reformation !