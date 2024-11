Sex Pistols : des manuscrits bientôt vendus aux enchères

Les manuscrits des Sex Pistols valent de l’or ! En effet, certains ont été estimés et valent des sommes astronomiques.

Les paroles manuscrites des classiques des Sex Pistoles “Holidays in the Sun” et “Submission”, écrites par John Lydon, vont être vendues aux enchères. Elles ont été écrites au stylo vert, sur les deux côtés d’une même feuille de papier. Certains mots et certaines phrases ont d’ailleurs été supprimés. Les experts ont également fait part d’un ajout au crayon, mentionnant “a cheap holiday in other people’s misery”. La maison de vente aux enchères, RR Auction, estime que ce document pourra être vendu 80 000 dollars, au bas mot. Il est notamment accompagné d’un certificat d’authenticité, et d’une lettre signée par le journaliste Jon Savage. Ce dernier a recueilli le document, lors de ses recherches pour l’écriture d’un ouvrage, intitulé England’s Dreaming : Anarchy, Sex Pistols, Punk Rock, and Beyond. Ces paroles ont été exposées au Rock and Roll Hall of Fame, de 1996 à 2000. En 2004, il est déplacé à l’Hospital Exhibition de Londres, en 2004. Le public a également pu y accéder, en 2005, lors de l’exposition Urbis PUNK : Sex, Seditionaries & the Sex Pistols, à Manchester.

Une vente aux enchères très attendue

Ces paroles manuscrites sont l’objet phare de la vente aux enchères Marvels of Modern Music, de RR Auction, qui comprend plus de 400 articles. Parmi les autres pièces présentes, les fans pourront découvrir un exemplaire de “With The Beatles”, signé par les quatre membres du groupe, estimé à plus de 50 000 dollars. Il est aussi question de la guitare Cloud bleue de Prince, d’un programme des Beatles datant de 1963 pour les Winter Gardens, signé par l’ensemble du groupe, et un exemplaire signé de l’album “A Night at the Opera” de Queen. De quoi ravir le plus grand nombre. Toutefois, il ne faut pas perdre de temps, car la vente aux enchères prendra fin ce 21 novembre. Espérons que cela permette aux Sex Pistols de trouver un terrain d’entente. Et pour cause, le groupe n’a fait aucune apparition publique depuis la fin de leur tournée européenne, en 2008. En outre, les relations entre Lydon et ses camarades ne cessent de se dégrader. En 2021, ce dernier les aurait même poursuivis en justice, pour avoir utilisé leur musique dans la mini-série Pistol, diffusée sur Amazon Prime et basée sur les mémoires du guitariste Steve Jones. Ainsi, au début de l’année 2024, Jones, Paul Cook et Glen Matlock ont commencé à se produire dans l’ensemble de l’Angleterre, aux côtés du chanteur Franck Carter, sous le nom ”Franck Carter and Sex Pistols”. De son côté, John Lydon repartira en tournée, à l’été 2025, avec son groupe Public Image Limited.