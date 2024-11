Sleep Token : le groupe travaille sur un nouvel album

Alors que Sleep Token sera la tête d’affiche du Download Festival 2025, des informations relatives à un nouvel album auraient fuîtes. Le disque serait prévu aux alentours du mois de juin.

Sleep Token sera en tête d’affiche du Download Festival 2025, aux côtés de Korn et de Green Day. Mais il semblerait que le groupe travaille également sur un nouvel album. Lors d’une interview accordée à NME, Andy Copping, l’organisateur de l’événement, a abordé le sujet. Il explique :

“Nous en sommes déjà au troisième album, et le quatrième devrait sortir avant le Download. C’est une montée en puissance incroyable pour eux, pas seulement au Royaume-Uni, mais à l’échelle mondiale”.

Avec le succès phénoménal de “Take Me Back To Eden”, sorti en 2023, le prochain album est particulièrement attendu par le public. Les fans espèrent d’ailleurs que le groupe commencera très rapidement à dévoiler certain de leurs titres.

Une montée en puissante entièrement méritée

Malgré le fait qu’elle fasse polémique, la décision de placer Sleep Token en tête d’affiche du Download Festival était une évidence. Andy Copping affirme :

“Leur ascension fulgurante ces deux dernières années m’a fait penser : ‘C’est un groupe qui mérite d’être mis en avant’. Ils ont une tournée des arénas complète dans quelques semaines, et nous savons déjà que ce sera spectaculaire”.

Pour Copping, il est particulièrement important de renouveler son vivier, et de mettre des jeunes groupes en avant. L’heure reste à l’innovation ! Et pour cause, la plupart des manifesttaions de métal suivent la tendance des réseaux sociaux pour dénicher leurs têtes d'affiche. Et c'est exactement ce qu'a fait l'organisation du Download Festival !