Sleep Token : polémique autour de sa participation au Download Festival

Le fondateur du Download Festival, Andy Copping, a décidé de prendre la défense de Sleep Token, face à l’ampleur de la polémique.

Sleep Token sera l’une des têtes d’affiche du Download Festival 2025. Mais cette annonce a fait l’effet d’une bombe dans l’industrie du rock et du métal alternatif. En effet, le groupe britannique est notamment connu pour son esthétique bien particulière, et ses succès phénoménaux sur le réseau social TikTok. Ainsi, depuis 2023, Sleep Token est sur tous les fronts, atteignant une popularité hors norme. Le groupe a même réalisé un concert à guichet fermé, à l’OVO Arena de Wembley. Néanmoins, pour les plus grands amateurs du genre, ces artistes ne font pas le poids, face à d’autres grandes figures considérées comme beaucoup plus représentatives, telles que Green Day ou Korn. Andy Copping, le fondateur du Download Festival, a donc décidé de répondre aux critiques, en se confiant à NME :

“C’est un groupe qui mérite d’être mis en avant. J’ai pris cette décision en voyant leur ascension fulgurante au cours des deux dernières années”.

Il se justifie également par l’importance d’apporter de la nouveauté, permettant la longévité de l’événement. Andy Copping raconte :

“Par le passé, j’ai fait la même chose avec Slipknot, Avenged Sevenfold, Biffy Clyro, et plus récemment, Bring Me the Horizon. Aujourd’hui, ce sont des têtes d’affiche reconnues dans le monde entier”.

Une belle manière de montrer son soutien à Sleep Token !

L’événement évolue

Quoi qu’il en soit, le Download Festival se doit d’évoluer avec les attentes et les goûts du public. D’après Andy Copping, l’analyse des tendances sur les réseaux sociaux joue un rôle essentiel dans la programmation de l’événement :

“Le festival mourra si nous ne nous adaptons pas aux évolutions. Nous devons voir ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux, et analyser la façon dont les gens consomment la musique aujourd’hui”.

Cela explique également le choix de Sleep Token, symbole de cette génération de groupes émergents. En outre, avec le vieillissement des figures emblématiques du genre, la notion d’héritage prend tout son sens.