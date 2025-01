Oasis : Liam Gallagher réagit à la reprise de Wonderwall par Bring Me The Horizon

La réponse ne s'est pas fait attendre !

Une réponse que l'on attendait tous ! Comme annoncé ce 30 janvier sur Virgin Radio, le groupe Bring Me The Horizon a frappé fort en sortant une reprise d'un classique de 1995, "Wonderwall" de Oasis.

Un pari risqué, mais le public est unanime : c'est une réussite pour le groupe qui devait être actuellement en pause artistique. Cette version revisitée conserve l'âme de l'originale tout en y ajoutant une touche contemporaine propre à l'identité musicale de Bring Me The Horizon.

Le morceau est disponible exclusivement sur Spotify, et les fonds générés seront donnés à la Teenage Cancer Trust, une association britannique qui soutient les jeunes atteints de cancer. Une initiative solidaire qui donne encore plus de valeur à cette reprise audacieuse.

Et la cerise sur le gâteau ? Le chanteur d'Oasis lui-même, Liam Gallagher, a décidé de réagir à cette version. Connu pour son franc-parler légendaire, il a pris la parole sur X et a totalement validé la reprise : "I fuc**** love it". Une validation qui équivaut à un véritable hommage de la part de cette figure emblématique du rock britannique.

Nul doute qu'’Oliver Sykes et ses camarades de Bring Me The Horizon ne sont pas prêts d’oublier cette reconnaissance exceptionnelle.