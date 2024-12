Bring Me The Horizon annonce une pause !

Après la sortie de leur nouvel album, il est temps de souffler pour le groupe !

Comme un besoin de souffler

Coup de tonnerre dans l’univers du métal : Bring Me The Horizon a annoncé une pause bien méritée. Après une année 2024 intense, marquée par la sortie de leur dernier album "Post Human: NeX GEn" et une série effrénée de sessions en studio et de performances sur scène, le leader du groupe, Oli Sykes, a partagé son besoin de ralentir le rythme.

"Nous avons besoin de temps pour recharger nos batteries et nous calmer un peu, parce que nous ne l’avons jamais fait," a-t-il déclaré, évoquant une véritable fatigue accumulée. Il a également confié son épuisement face à l’univers de NeX GEn : "Je suis juste tellement épuisé par NeX GEn et cet univers que j’ai besoin d’une véritable coupure pour laisser les choses se tasser un peu."

Malgré cette pause, Oli Sykes a déjà les yeux tournés vers l’avenir. Il aspire à une nouvelle étape pour le groupe, avec un projet radicalement différent : "NeX GEn a un son très différent de Survival Horror. Je veux que le prochain soit une nouvelle ère complète, à tous les niveaux." Une déclaration qui laisse présager une évolution artistique majeure pour le prochain album.

Une chose est certaine : cette pause n’est pas un adieu, mais plutôt une opportunité pour Bring Me The Horizon de revenir plus fort et avec une énergie renouvelée. Les fans devront patienter, mais l’attente promet d’en valoir la peine !