Oasis : Les fans furieux après l'annulation de leurs billets de concert !

Les concerts du groupe n'ont pas fini de faire parler !

Une nouvelle qui risque de faire parler, et qui ne va pas embellir l'image d'Oasis. Cet été, le groupe avait fait une annonce exceptionnelle avec un retour pour une série de concerts au Royaume-Uni, prévue pour l'été 2025. Avec des titres iconiques comme Wonderwall — même repris par le groupe Bring Me The Horizon —, Liam et Noel Gallagher devaient mettre le feu sur scène après des années de pause. Les billets se sont arrachés en quelques minutes, conduisant à une explosion des prix sur des sites illégaux.

Cependant, une décision radicale de Ticketmaster a mis le feu aux poudres. La plateforme a annoncé l’annulation de billets vendus ou revendus en dehors de son circuit officiel. Les acheteurs concernés ont reçu un message leur indiquant que leurs billets avaient été remboursés en raison de l’utilisation supposée de robots pour effectuer les achats, une pratique qui "viole les conditions générales de la tournée".

Selon le message officiel de Ticketmaster, "Ces conditions ont été spécifiquement établies pour limiter la revente de billets sur des plateformes de billetterie non autorisées à des fins lucratives. Toutes les parties ont vivement conseillé aux fans de ne pas acheter de billets sur des sites de revente non autorisés, afin de les protéger contre les fraudes et les remboursements."

Cette mesure a déclenché une vague de colère parmi les fans d'Oasis, dont certains affirment avoir acheté leurs billets en toute légalité.

"Est-ce que 2025 pouvait plus mal démarrer ? Maintenant je n’ai même plus l’occasion de me réjouir", a écrit un fan sur X vendredi (7 février). "Refuser aux fans légitimes leurs billets ??"

La situation soulève une question cruciale sur la gestion des ventes de billets dans l’ère numérique. Entre fraudes potentielles et désillusion des fans, cette annulation de masse risque de ternir l’image de l’événement tant attendu du retour d’Oasis. Reste à voir si des solutions seront trouvées pour redonner le sourire à ces fans frustrés.