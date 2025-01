Bring Me The Horizon reprend Wonderwall de Oasis et c'est une réussite !

Une version revisitée à la sauce du groupe !

Alors qu’une pause était prévue après la sortie de leur dernier album, "Post Human: NeX GEn", en raison d’une fatigue accumulée, Bring Me The Horizon a surpris ses fans avec un cadeau inattendu. Le groupe a décidé de revisiter l’un des morceaux les plus emblématiques de la musique britannique : "Wonderwall" de Oasis, sorti en 1995.

Un pari risqué mais maîtrisé

Reprendre "Wonderwall" n'est pas une tâche facile. Ce morceau, véritable hymne générationnel, a marqué l’histoire du rock britannique et reste l’un des titres les plus joués au monde. Les reprises sont nombreuses, mais peu arrivent à égaler l’émotion et la puissance de l’original.

C’est pourtant le défi qu’a relevé BMTH, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont réussi à proposer une version personnelle et percutante, tout en respectant l’essence du morceau. Plutôt que de copier l’original, le groupe a injecté sa propre identité musicale, avec des guitares plus lourdes, une batterie percutante et une interprétation vocale intense signée Oli Sykes.

Si la version originale de "Wonderwall" repose sur des sonorités acoustiques et mélancoliques, la réinterprétation de BMTH apporte une touche plus sombre et puissante. Le morceau gagne en dynamisme avec une production plus moderne et une montée en intensité qui culmine dans un final explosif.

Cette version rappelle d’ailleurs certains morceaux récents du groupe, notamment ceux de leur projet "Post Human", où ils explorent des sonorités plus énergiques et hybrides, mêlant rock alternatif, métal et électro. Cette reprise s’inscrit dans le cadre du Spotify Singles Series.

Bring Me The Horizon prouve une fois de plus qu’ils sont bien plus qu’un simple groupe de metalcore : ils sont des explorateurs du son, capables de revisiter les classiques avec intelligence et originalité.