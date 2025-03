Oasis :Ticketmaster dans l'œil du cyclone pour leur tournée, une enquête est ouverte

Enfin, la justice britannique semble avoir envie de prendre le problème au sérieux.

La musique, ça se vit d'abord et surtout en live, avec des musiciens, des chanteurs, des instruments, et même si possible une scénographie et des jeux de lumières, quand on a affaire à des professionnels. Du moins, c'était comme ça qu'on concevait les choses, jusqu'à ces dernières années, où les prix des places pour voir vos artistes préférés sont devenus exorbitants, alors que nos salaires stagnent. Prenons par exemple la tournée de reformation d'Oasis : un véritable évènement, sur lequel les fans se sont rués, malgré les prix douteux pratiqués par Ticketmaster. D'ailleurs, une enquête vient d'être ouverte à ce sujet.

Les ventes de billets sont devenues un véritable business pour les plateformes de vente en ligne, comme Ticketmaster. Tarification dynamique aux règles troubles, achats en masse par des bots dans le but de revendre les places plus chères, tout est bon pour faire grimper les prix. C'est devant ce constat que la justice britannique a décidé d'ouvrir une enquête visant la plateforme, au sujet des problèmes qu'il y a eu autour de la tournée de reformation d'Oasis, annoncée l'été dernier.

L'autorité britannique de la concurrence (CMA) accuse Ticketmaster d'avoir induit les acheteurs en erreur, en proposant par exemple des billets "platinum" à deux fois et demi le prix du ticket de base,s ans proposer aucune prestation supplémentaire.

Nous craignons que les fans d’Oasis n’aient pas obtenu les informations nécessaires et aient été trompés en pensant acheter des billets de meilleure qualité qu’ils ne l’étaient.

La directrice de la CMA y va franchement, ce qui veut dire qu'ils ont probablement de forts soupçons, voire même des preuves, sur les pratiques frauduleuses de la plateforme. Ticketmaster est également accusé d'avoir oublié d'informer les acheteurs sur le fait qu'ils allaient d'abord mettre en vente les billets les moins chers, puis les tickets "platinum", ce qui fait que beaucoup de fans ont attendu dans la file d'attente sans savoir qu'il ne resterait à la fin que les places les plus chères.

La CMA déclare également que Ticketmaster a manqué de transparence, notamment au sujet des prix des places debout, qui ont beaucoup varié, sans trop en informer les consommateurs. La société a d'ailleurs remercié l'autorité de la concurrence pour avoir pointé ses dysfonctionnements, en espérant qu'ils aient compris le message et qu'ils ne refassent plus les mêmes magouilles...